Valentina Ferragni, la dolce dedica all’ex fidanzato Luca Vezil/ “Non ho mai voluto altro che vederti felice”

Valentina Ferragni scrive una dedica all’ex Luca Vezil: le sue parole

Valentina Ferragni e Luca Vezil sono stati insieme nove anni, ma lo scorso anno hanno deciso di percorrere strade separate. L’ex dell’influencer sta per debuttare alla conduzione del programma Are You the One su Paramount+, che vedrà un gruppo di 10 ragazzi e 10 ragazze, scelti da un team di esperti, convivere insieme un periodo per trovare l’anima gemella.

In occasione del suo debutto, Valentina Ferragni ha scritto una dedica al suo ex Luca Vezil: “Quando hai ricevuto la chiamata per diventare il conduttore di “Are You the One“ eravamo insieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro. Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando ad agosto mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell’agosto sono cambiate ma non cambierà mai la stima nei tuoi confronti. Sono così felice che tu stia realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti“.

Luca Vezil sulla rottura con Valentina Ferragni: “Pensavo fosse l’amore perfetto”

Luca Vezil sta per debuttare come conduttore di Are You the One, programma che andrà in onda su Paramount+. Ai microfoni de Il Tempo, l’ex di Valentina Ferragni dichiara: “Sono molto autocritico e cerco sempre di prepararmi adeguatamente. Per me è stato un salto nel buio, avevo timore anche del mio accento forse un po’ troppo genovese. Ma poi è andata”.

Sulla rottura con la sorella di Chiara Ferragni, dichiara: “Anche in amore, con lei, avevo trovato la perfezione, poi purtroppo alcune situazioni della vita portano le persone a intraprendere strade diverse. Ma la fine della mia storia d’amore ha consolidato dei rapporti di amicizia”.

