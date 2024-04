Valentina Magazzù, chi è la moglie di Francesco Benigno dell’Isola dei Famosi 2024/ “Quando l’ho guardata…”

Valentina Magazzù, chi è la moglie di Francesco Benigno: l’incontro sul set

Francesco Benigno è pronto ad una nuova avventura televisiva: il celebre attore è infatti un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. A sostenerlo e a fare il tifo da casa c’è sicuramente la sua famiglia, compresa la moglie Valentina Magazzù. La coppia ha consolidato il proprio amore nel corso degli ultimi anni: dopo il fidanzamento, i due hanno deciso di convolare a nozze il 24 giugno 2021, con rito cattolico in Chiesa. Inoltre, dal loro matrimonio, è nato un figlio nell’agosto 2023, dunque sono diventati genitori da poco meno di un anno.

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell'attore

Ma chi è Valentina Magazzù, colei che ha rapito il cuore dell’attore, già padre di altri due figli nati da due precedenti relazioni? Sappiamo che è un’affermata attrice e che la coppia si è conosciuta proprio grazie alla comune passione per la recitazione. Come raccontato in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2020, infatti, i due rivelarono di essersi conosciuti durante i casting dei film a cui ha lavorato lo stesso Benigno.

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell'attore

Francesco Benigno sulla moglie Valentina Magazzù: “Si è fatta corteggiare…“

“Quando l’ho guardata negli occhi mi ha trasmesso quello che non avevo mai trovato nella mia vita. Non c’era il ruolo per lei nel film, ma le dissi che avrei scritto qualcosa per farla entrare nel film“, aveva raccontato Francesco Benigno nel corso di quell’intervista. L’attore aveva rivelato che il corteggiamento per conquistare Valentina Magazzù è stato lungo ed impegnativo: “Siamo stati amici otto mesi, più mi negava il bacio e più ero attratto da lei. Si è fatta corteggiare per tanto tempo…“.

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell'attore

Alla fine il matrimonio è stato celebrato nel 2021 ed era stato annunciato nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno, nel febbraio dello stesso anno. “Ci sposiamo certo, manca poco. Io ho due figli, Giuseppe e Manuel e sono anche nonno, con le precedenti madri dei miei figli non mi sono mai sposato e credo sia arrivato il momento”, aveva rivelato l’attore, che aveva poi annunciato la fatidica data.











© RIPRODUZIONE RISERVATA