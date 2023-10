Valentina Melis, ex moglie Massimiliano Varrese: “E’ evidente perchè ci siamo lasciati”/ “Ogni giorno…”

Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese: accusata sui social per il suo mancato intervento

Tra i personaggi più discussi e al contempo influenti del Grande Fratello 2023 spicca Massimiliano Varrese. L’attore è finito al centro dell’attenzione soprattutto dopo le ultime vicende legate al rapporto con Heidi Baci. Quest’ultima ha abbandonato il reality dopo l’ingresso in Casa del padre che si è scagliato in maniera dura contro il concorrente accusandolo di fare pressioni ingiuste nei confronti della giovane. Opinione mediatica e concorrenti si sono divisi sul tema, ma l’opinione dominante è sembrata voler minimizzare l’atteggiamento di Massimiliano Varrese; forse troppo ingiusto e fuorviante classificarlo come oppressivo.

A prescindere dal singolo giudizio, l’atteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci ha chiamato in causa anche l’ex moglie dell’attore: Valentina Melis. L’attrice si è esposta nel corso del programma con una toccante lettera nei confronti del marito, ma le sue ultime parole – riportate da BlogTivvu – sembrano andare in direzione opposta. Come riporta il portale, qualcuno sui social ha interpellato l’ex moglie di Massimiliano Varrese in riferimento al rapporto con Heidi Baci, “accusandola” di non prendere una posizione in favore delle donne.

Valentina Melis replica ad un utente sui social: “Non sono responsabile per gli ex…”

Valentina Melis, che a differenza di quanto ha affermato l’utente è più che attiva nell’ambito del femminismo, non poteva lasciare che passasse un messaggio così fuorviante. Pur non esponendosi in maniera diretta sul “caso” Heidi Baci, alcune parole stanno facendo piuttosto rumore. “Il mio esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa? Mi dispiace tu scriva questo; il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno che mi metta qua a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale della violenza”.

Valentina Melis, sempre sui social, ha aggiunto: “A noi donne viene sempre chiesto di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini; ora addirittura anche gli ex. Non siamo responsabili delle loro azioni…”. Alla fine del dibattito social con un utente – come riporta BlogTivvu – è poi arrivata una frase dell’attrice che lascia intendere la volontà di dissociarsi dagli ultimi avvenimenti legati al suo ex marito, Massimiliano Varrese: “Credo sia lampante il perchè ci siamo separati”.











