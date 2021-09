Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata Tommaso Eletti/ Confronto al GF Vip dopo le rivelazioni hot?

Valentina Nulli Augusti è l’ex fidanzata di Tommaso Eletti del Grande Fratello Vip. La coppia è conosciuta dal pubblico televisivo (e non solo) per la recente partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti di Canale 5. Un’esperienza che ha sicuramente segnato la loro relazione visto che hanno lasciato il programma da single. Un amore che ha scatenato diverse polemiche: innanzitutto per l’enorme differenza di età visto che Valentina ha 40 anni, mentre Tommaso è più giovane di 19 anni. Al di là della differenza d’età, la coppia ha fatto parlare di sè per i comportamenti del giovane concorrente. Tommaso, infatti, si è dimostrato eccessivamente geloso della sua compagna arrivando a pronunciare frasi davvero forti.

Non solo, Tommaso se da un lato era follemente geloso di Valentina al punto di dire frasi del tipo ‘non può mettere il bikini’ ha pensato bene anche di tradirla con una delle single tentatrici. Un comportamento che non è piaciuto affatto a Valentina che, durante il falò finale di confronto, ha deciso di uscire dal programma senza di lui. A distanza di mesi da quella esperienza Tommaso Eletti è tornato alla ribalta entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: le confessioni al Grande Fratello Vip

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti continuano a far parlare del loro amore. Anche se la loro storia d’amore è terminata nel peggiore dei modi all’interno del programma ‘Temptation Island’, i riflettori sono tornati ad accendersi sulla loro relazione per via della partecipazione del giovane 20enne alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante il dissenso di buona parte del pubblico, Tommaso è entrato nella casa più spiata d’Italia non riscontrando un gran successo. Proprio all’interno della casa di Cinecittà il giovane ha parlato della ex fidanzata Valentina rivelando dettagli alquanto piccanti sulla loro storia. ”

“Le venivo sempre dentro. Durante quei momenti, anche se capitava un figlio non faceva nulla. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva” – ha confessato Tommaso chiacchierando con i compagni. Non solo, il giovane ha confermato di essere dannatamente geloso: “ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati”.



