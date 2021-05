Valentina Persia/ Pazza di Ignazio Moser? Pronta a spalmarlo di crema ma…

Valentina Persia attacca Miryea e poi se la prende con Gilles all’Isola dei Famosi 2021

Valentina Persia continua ad essere al centro delle attenzioni da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi 2021. In molti sono convinti che sia proprio lei quella che continua a macchinare tutto e, soprattutto, il gruppo finito nel mirino nella diretta di giovedì scorso, ma è vero oppure no? A svelare l’arcano e portare altre prove a galla proprio contro l’attrice è un fuori onda che si è visto durante la puntata xxl di Mediaset extra in cui abbiamo scoperto che nel momento del salvataggio e delle nomination, Angela Melillo, Valentina e Gilles se la sono un po’ parlata con l’attrice pronta a dire no ad un salvataggio piuttosto che un altro.

Le conseguenze sono poi sotto gli occhi di tutti visto che il gruppo è finito nel mirino di Miryea che ha sottolineato la loro falsità anche in diretta causando la furia anche degli opinionisti presenti. Risultato? Tutti negano. Valentina Persia consola la piangente Angela Melillo al ritorno sulla spiaggia e attacca Miryea Stabile definendosi vera e verace e di aver compreso le difficoltà di un amico (Gilles Rocca) e di averlo nominato per questo e non per un presunto accordo.

Valentina Persia pazza di Ignazio Moser?

La Pupa non ci sta e fa notare che hanno detto cose diverse in un altro momento e che quello che ha detto in diretta è sicuramente la sua verità. Valentina Persia non ci sta e accusa la Pupa di macchinare contro di loro solo per una strategia che adesso la allontanerà dal gruppo. Tocca all’attrice consolare Angela Melillo dandole ragione sulle cattiverie che hanno sentito sul loro conto in Palapa ma, poco dopo, la sua attenzione si concentra sul nuovo arrivato, Ignazio Moser. La bella attrice non ha potuto far altro che notare il suo fisico e non solo. Mentre fa il bagno con Angela Melillo, spiega che proprio il figlio del campione di ciclismo, possa essere il vero maschio alpha, l’unico fino a questo momento arrivato sull’Isola. Ignazio Moser non è solo bello ma è anche gentile e ha gli occhi di un ragazzo buono.

I complimenti non mancano e anche se la Melillo ammette in parte le sue bellezze, poi si tira indietro pensando al suo amore a casa. Valentina, invece, apprezza e si dice pronta a spalmare la crema sulla schiena di Moser con buona pace di Cecilia Rodriguez che, sicuramente, non sarà gelosa di lei.



