Valentina: “Primo bacio con Edoardo Franco? Gli diedi uno schiaffo”/ “Abbiamo fatto l’amore al karaoke”

Edoardo Franco e la fidanzata Valentina all’Isola dei Famosi sono stati sottoposti ad una prova di affinità. L’inviata Elenoire Casalegno li ha messi spalle contro spalle e gli ha rivolto tre domande sulla loro storia. Entrambi su una lavagnetta avevano il compito di scrivere la risposta, sperando che fosse la stessa. Soltanto con almeno due corrispondenze su tre, avrebbero ricevuto la ricompensa.

Le domande sono state piuttosto piccanti, ma anche divertenti. La prima sul primo bacio. “In un locale di Milano”, hanno scritto entrambi. Valentina però non avrebbe voluto svelare i dettagli, come invece ha fatto Edoardo. “L’iniziativa l’ho presa io. In realtà l’ha rifiutato e mi ha dato uno schiaffo, io però ho continuato a provarci assiduamente. La mattina dopo ci sono riuscito”, ha raccontato. E lei ha replicato: “Immagina una persona che non conosci che arriva lì così, gli ho detto ‘ma che fai!’”. Vladimir Luxuria le ha dato ragione: “Anche io non mi concedo subito”.

Valentina ed Edoardo Franco rivelano alcuni dettagli sul loro rapporto intimo

La seconda domanda della prova di affinità tra Edoardo Franco e la fidanzata Valentina all’Isola dei Famosi invece è stata su cosa gli piace fare insieme. Qui i due non sono stati concordi. “Mangiare fuori”, ha scritto lei. “L’amore”, questa invece la risposta di lui. Poi hanno scherzato: “Tra mangiare e fare l’amore, passa solo il tragitto per casa. Siamo molto attivi, a volte lo facciamo prima e a volte dopo o entrambi”.

Il fare l’amore è stato proprio il tema della terza domanda. Elenoire Casalegno infatti ha voluto sapere il posto più strano. “Ma insieme? Perché io ne ho diversi. Comunque, il bagno al karaoke, però papà perdonami, che schifo”, ha affermato Valentina. Edoardo ha confermato: “Avevamo finito di cantare insieme”. È così che la prova è stata superata: i due potranno godersi una cena insieme all’accampamento.

