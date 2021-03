Valeria Fabrizi/ Dal dolore per il figlio morto a suor Costanza (Sanremo 2021)

Valeria Fabrizi al Festival di Sanremo 2021: l’attrice è tra gli ospiti della terza serata, quella tradizionalmente dedicata alle “cover”. Proprio stasera sarebbe dovuto andare in onda “Che Dio ci aiuti 6”, programmazione saltata proprio per la kermesse canora. L’attrice sarà comunque in tv, visto che è stata invitata da Amadeus. Di origini veronesi, ha una lunga e ricca carriera alle spalle: ha lavorato nel cinema, alla radio, in teatro e in televisione, dove ha spaziato da fiction e quiz-show, fino a serie tv poliziesche, commedie musicale e film western. Ora è nota per il ruolo di suor Costanza, la madre superiora del convento degli Angeli di Modena, ruolo che interpreta dal 2011.

Si tratta di uno dei personaggi principali della fiction, insieme alla protagonista suor Angela, interpretata invece da Elena Sofia Ricci. Nel corso della sua carriera, però, Valeria Fabrizi ha dimostrato di avere anche doti canore, infatti grazie alla musica ha conosciuto Giovanni “Tata” Giacobetti, attore e cantante che fu uno dei componenti del Quartetto Cetra.

Valeria Fabrizi a Sanremo 2021: il dolore per il figlio

Chissà se Valeria Fabrizi metterà in mostra le sue doti canore proprio oggi al Festival di Sanremo 2021. Dalla relazione con Giovanni Giacobetti, sposato nel 1964, è nata la figlia Giorgia, che oggi risulta proprietaria di un’agenzia di comunicazione. La coppia ebbe anche un secondo figlio, Alberto, che però morì a soli 3 mesi dalla sua nascita. Una grande tragedia e un grande dolore per l’attrice, che per questo è rimasta lontana per diversi anni dalla tv e dal cinema. Nell’ottobre del 2019 a Domenica In riaprì quella ferità mai rimarginata, parlando di quel bambino che le somigliava e che fortunatamente non aveva sofferto. «Perdere un genitore è un grande dolore, perdere un figlio lo è molto di più», disse Valeria Fabrizi. Quel lutto la allontanò da tutto e tutti, infatti non lavorò per 16 anni, dedicandosi completamente alla figlia e al marito, coltivando anche poche amicizie. Poi è riuscita a riacquistare la serenità, pur non dimenticando mai quel dolore. Infatti, ora appare serena e felice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA