Valeria Marini “Io e Eddy Siniscalchi come JLo e Ben Affleck”/ “Un amore passionale…”

Valeria Marini pronta per Tale e Quale Show

La showgirl Valeria Marini, ex diva del Bagaglino, è al settimo cielo all’idea di prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show: “Ho sempre adorato la musica”, ha confidato tra le pagine del settimanale Gente. In vista della sua partecipazione a Tale e Quale Show, ha svelato di stare studiando non poco: “Sto prendendo lezioni di canto, sto studiando. Voglio dare il massimo”, ha confidato, “Sono felicissima di partecipare a un programma che seguo e amo da sempre”. Tuttavia non ha nascosto una sua grande paura: “Di emozionarmi troppo. Sono emotiva, il batticuore affiora spesso e io devo riuscire a dominarlo con l’autocontrollo. Con la concentrazione, l’impegno e la grande serietà professionale”.

Sebbene toccherà a Carlo Conti ed alla squadra di Tale e Quale Show scegliere di volta in volta i personaggi che dovrà interpretare, Valeria Marini ha svelato: “Mi piacerebbe trasformarmi in Jennifer Lopez. Anche se è diversa da me, nei colori per esempio, abbiamo tratti in comune: la grinta e le curve”, dice. Tra gli altri artisti poi ha citato anche Patty Pravo.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi: un amore unico

In vista di questa sua nuova esperienza, Valeria Marini potrà contare certamente sul grande supporto dei fan. A sostenerla è stato anche Maurizio Costanzo che ha dedicato alla showgirl delle parole lusinghiere. “E poi mia madre Gianna, che mi sostiene sempre, e il mio fidanzato Eddy Siniscalchi“, ha aggiunto. A proposito del suo nuovo compagno ha svelato: “Stiamo benissimo da tre mesi e pensiamo in grande. Proprio come è accaduto a JLo e Ben Affleck, ci siamo incontrati di nuovo e innamorati dopo tanti anni…”.

Valeria Marini e Eddy stanno insieme dalla metà di maggio ma si conoscevano da tempo: “All’epoca avevamo flirtato ma ci eravamo persi di vista”. Poi a sorpresa, ha svelato, si sono ritrovati ad una serata di beneficienza: “La mattina seguente ci siamo rivisti casualmente davanti a una chiesa, quella della Madonna del Pozzo a Roma, dove io vado a pregare. Dimmi tu se non è destino questo?”. Di lui, dice, ama tutto: dai valori alla serietà. “E’ rispettoso, galante, affettuoso, è un signore nell’animo. E tra noi c’è una forte attrazione”, ha aggiunto. Prima di incontrarlo nuovamente Valeria Marini aveva smesso di credere nell’amore poi a sorpresa è arrivato Eddy: “tra noi è scoppiato un amore unico e passionale”.











