Valeria Marini, concorrente Tale e Quale Show 2022/ “Maternità? Non ho mai smesso di pensare a un figlio”

Valeria Marini si rilancia in tv da concorrente di Tale e Quale Show 2022

Valeria Marini è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022, il varietà di grandissimo successo condotto da Carlo Conti su Rai1. La showgirl, dopo aver stregato e fatto divertire per diversi anni il pubblico italiano partecipando a tre edizioni del Grande Fratello Vip, quest’anno ha deciso di mettersi in gioco tornando a fare ciò che le riesce meglio: la showgirl! Sul palcoscenico di Tale e Quale Show ne vedremo delle belle, anche se la Marini alla vigilia della partenza dello show raggiunta dai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “mi piacerebbe imitare Mina o Cher. Invece Anastasia e Amoroso sono troppo difficili. Ho convinto Carlo grazie a un provino… “stellare”!”.

In giuria, la Valeriona nazionale troverà un suo grandissimo amico: Cristiano Malgioglio. Eppure la Marini non nasconde di temere il giudizio dell’istrionico cantautore e personaggio televisivo: “sono felice di essere stata scelta, sono una fan di questo show. Cercavo di vederlo anche quando ero all’estero. Normalmente, non mi emoziono e, invece, solo entrando in questo studio, mi sono emozionata. Mi sto impegnando molto. Già so che Cristiano mi distruggerà ma sono contenta se lo farà”.

Valeria Marini è una delle showgirl più belle ed amate della televisione italiana. Eppure la Valeriona ne ha passate davvero tante nella sua vita come quando all’età di 15 anni si è ritrovata ad abortire. A raccontarlo è stata proprio la showgirl nel programma Belve di Francesca Fagnani: “non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene perché comunque questo amore che avevo per questa persona non era sano. Lui era molto violento. Mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male. Non posso fare altro che ringraziarla. Il suo è stato un atto d’amore”.

Ad organizzarle l’aborto è stata la mamma Gianna Orru con cui ha un bellissimo rapporto dopo un periodo di allontanamento. A distanza di tantissimi anni da quel dolore però la Marini non ha alcun rimpianto o rimorso: “ho cancellato un po’ dalla memoria perché ho sofferto molto, sia fisicamente sia psicologicamente. Ma naturalmente è una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto, assolutamente. Però ci sono delle situazioni…”. Successivamente la Marini ha perso due bambini nati dall’amore con Vittorio Cecchi Gori: “una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”. Nonostante tutto però, ancora oggi, la showgirl sarda sogna di diventare mamma: “non ho mai smesso di pensare ad un figlio”.











