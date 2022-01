Valeria Marini: “Dobbiamo proteggere Katia Ricciarelli”/ “Rendiamola immune o…”

Valeria Marini si schiera dalla parte di Katia Ricciarelli. Sicura che la cantante finirà al televoto nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 per i voti di Jessica e Lulù Selassiè e delle persone a loro vicine, Valeria Marini, con Manila Nazzaro e Carmen Russo, progetta come proteggere la cantante dalle nomination evitando di mandarla al televoto. La showgirl è così convinta che il primo passo da fare sia quello di renderla immune per evitare che venga nominata subendo così il giudizio del pubblico.

Valeria Marini, gaffe con Barù al GF Vip/ "Perchè hai scelto Badù come soprannome?"

“A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile. Siamo noi tre, poi Barù, Davide, Soleil e Kabir. Dobbiamo fare qualcosa. Anche a Kabir va detto, così Katia diventa immune. Altrimenti fidatevi che lei va in nomination”, ha detto la showgirl con cui si sono dette d’accordo Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Valeria Marini, gaffe hot sulla lista della spesa/ La showgirl fa scalpore al GF Vip

Katia Ricciarelli immune? Il web protesta

Nel corso della puntata in onda questa sers del Grande Fratello vip 2021 dovrebbero essere adottati dei provvedimenti disciplinari che potrebbero colpire anche Katia Ricciarelli. In casa, tuttavia, sono inconsapevoli di ciò che sta accadendo fuori e il gruppo degli adulti sembra pronto a schierarsi dalla parte della cantante.

“Se non lo facciamo la nominano, stanno aspettando questo. Invece così se lo facciamo la tuteliamo. Noi dobbiamo fare proprio così. Perché Katia è ipersensibile in questo momento. Ragazze lei è molto sensibile adesso, quindi dobbiamo spiegare a Kabir la situazione. Così facciamo muro intorno intanto”, ha aggiunto la Marini. Il video, pubblicato su Twitter, ha scatenato una nuova protesta da parte del pubblico.

Soleil Sorge asfalta Valeria Marini/ "Non mi interessa che lei voglia…"

“dobbiamo farle scudo… l’hanno puntata dobbiamo proteggerla” Valeria Manila e Carmen si mettono d’accordo per rendere Katia immune facendo la lista dei nomi di quelli che devono inserirla nei preferiti

ps: poco prima c’era anche Soleil che concordava con il discorso #gfvip pic.twitter.com/zYew9beTuV — dracarys (@Pizzaloveu) January 7, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA