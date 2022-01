Valeria Marini/ Felice per Miriana Trevisan: “Biagio? Ero prevenuta, lui innamorato”

Valeria Marini e le autocritiche dopo l’ingresso di Signorini al GF Vip

Anche in questa edizione del Grande Fratello Vip non sono mancati ingressi a stagione in corso che hanno aggiunto ulteriore pepe alle dinamiche del programma. In particolare, il recente ingresso di Valeria Marini in coppia con Giacomo Urtis ha decisamente aggiunto ulteriore brio all’interno della Casa. La showgirl si è confermata per la sua sagacia e determinazione, oltre che per l’ironia che da sempre la caratterizza. Nel suo breve percorso fino ad ora non si è risparmiata in giudizi ed opinioni, conquistando fin da subito il parere positivo del pubblico da casa. Nel corso della trentaduesima puntata andata in onda venerdì 7 gennaio è riuscita a mettersi in mostra un più di un’occasione.

Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ "Mi guarda con occhi diversi…"

In primis, ha dato il suo parere sulle continue liti che stanno caratterizzando gli ultimi giorni visto anche l’intervento di Alfonso Signorini costretto ad entrare direttamente in Casa. La donna si è detta delusa dalla piega presa da tutti i componenti del reality, lei compresa, criticando senza mezzi termini le continue liti e i toni utilizzati da ambo le parti senza schierarsi in favore di nessuno in particolare. La Marini si è soffermata sul concetto di clima e di spirito trovandosi completamente d’accordo con il conduttore nel considerarlo ormai lontano da quello che dovrebbe essere.

Lulù Selassié "Ma Valeria Marini non ha le mutande?"/ Gf Vip, "si vede tutto il cu*o"

Attrazione per Barù? I complimenti della showgirl

Nel corso della serata Valeria Marini è stata coinvolta anche in una situazione decisamente simpatica con Barù, recentemente entrato a far parte del cast di questa edizione. Il presentatore ha infatti fatto notare una certa propensione della donna nei confronti del nobile, scegliendo di chiamarla in confessionale con Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Soleil Sorge. Insieme alle coinquiline ha espresso una serie di giudizi positivi sul compagno di viaggio, affermando di apprezzarne ogni sfumature del carattere e l’ottimo impulso dato al programma con la sua presenza.

Valeria Marini/ Scarica Giacomo Urtis e si schiara con Katia Ricciarelli

La showgirl ha chiaramente sottolineato anche l’ottima presenza dell’uomo, lasciato trapelare una leggera attrazione fisica bei confronti del nobile. Inoltre, Signorini l’ha coinvolta in un gioco di seduzione proprio con Barù e le altre coinquiline; l’obbiettivo era quello di fingere una sorta di flirt attraverso una frase che fosse il più provocante possibile. Dopo la diretta Valeria Marini non si è resa protagonista di momenti meritevoli di essere menzionati, se non le solite simpatiche discussioni con il suo compagno di avventura Giacomo Urtis. Nella prossima puntata ci sarà sicuramente modo di apprezzare la showgirl con altri momenti pieni di risate e spensieratezza.

Le confidenze con Miriana Trevisan

Nelle ore precedenti alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Valeria Marini si è ritrovata a parlare con Miriana Trevisan, alla quale non ha mai nascosto i suoi dubbi sul conto di Biagio D’Anelli e sui suoi reali sentimenti nei confronti della showgirl. Tuttavia dopo quanto accaduto nell’ultima puntata la Marini avrebbe cambiato idea sul conto dell’opinionista. “Ero prevenuta”, ha ammesso Valeria parlando con Miriana in zona beauty e, al contrario, trovando Biagio molto sincero ed innamorato dell’ex ragazza di Non è la Rai.

La Marini non ha nascosto la sua grande solidarietà femminile nei confronti di Miriana Trevisan, evidenziando la sua felicità nell’aver trovato una persona di cui potersi fidare. “Tu eri proprio in estasi, è stato un momento bellissimo”, ha commentato Valeria, ricordando il momento romantico vissuto nel corso della puntata e rassicurando ulteriormente l’amica dopo le precedenti perplessità sul conto dell’uomo di cui si sarebbe innamorata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA