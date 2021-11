Valeria Marini ha un nuovo fidanzato?/ “Sono single, sogno il grande amore”

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato? Tutto tace sulla vita privata e sentimentale della stellare showgirl sarda pronta a varcare la porta della casa del Grande Fratello Vip 2021 per la terza volta come concorrente. Energica, divertente ed esuberante, la Marini è pronta a dare una sferzata alla sesta edizione del reality show di Canale 5 che stenta a decollare. Con la partecipazione della Marini al GF VIP si sono nuovamente accesi i riflettori anche sulla sua vita privata. Dopo la fine della storia d’amore con Gianluigi Martini, c’è un altro uomo nel cuore della showgirl e conduttrice?

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, chi sono?/ 3 ingressi: da Valeria Marini a…

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la Valeriona nazionale che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “sono single. Diciamo che adesso sono in ripresa. Dico la verità: io sono spaventata dall’amore, sono sempre alla ricerca dell’amore. Visto che sono fragile, non voglio più delusioni, anche se ci spero sempre. Ho dato tanto amore, forse con troppa leggerezza. Mi piace regalare leggerezza e felicità, e quindi sto bene se la ricevo”.

Valeria Marini occhio bendato e l'incidente/ "Sono uscita dal corpo, oggi ho delle sensazioni"

Valeria Marini nessun fidanzato: troverà l’amore al Grande Fratello Vip?

Valeria Marini è single, ma è pronta ad innamorarsi ancora. Nonostante le mille delusioni: dal matrimonio fallito e poi annullato con Giovanni Cottone fino alla storia d’amore con Vittorio Cecchi Gori fino alla recente delusione con Gianluigi Martini, la stellare showgirl crede ancora nell’amore. “Diciamo che non voglio più avere delusioni” – ha precisato la Marini che si prepara a tornare nella casa del GF VIP da single. Chissà che proprio all’interno della casa di Cinecittà non possa trovare l’amore della sua vita.

Valeria Marini, ex fidanzati/ Da Jovanotti a Cecchi Gori fino a Giovanni Cottone

Proprio a L’intervista di Maurizio Costanzo, la Marini ha confessato: “certo che sogno il grande amore ma temo anche che quello che ho subito rischi di non farmi più innamorare. Spero di farlo perché l’amore muove il mondo. Adesso non sono innamorata, ogni tanto mi illudo di esserlo poi mi sveglio”. Una cosa è certa: la stellare Valeria è in una fase della sua vita in ripresa “l’energia è tornata! Sento il desiderio di vita, di libertà, di cose belle”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA