VALERIA MARINI, HATERS ATTACCANO ‘NON SEI UNA MAMMA’/ “E’ meschino scherzare così”

Valeria Marini è una delle indiscusse regine del piccolo schermo. Showgirl e icona televisiva, la stellare Valeria ha saputo anche conquistare il pubblico dei social dove è una delle celebrity più seguite. Del resto come non seguirla sui social? Valeria condivide giornalmente immagini e video della sua vita privata e professionale facendo divertire e, a volte, anche riflettere il suo pubblico. Come tutti i personaggi vip però la showgirl finisce spesso nel mirino degli haters, dei cosiddetti leoni da tastiera pronti a scrivere le peggiori cattiverie mossi semplicemente dall’invidia per non ‘avercela fatta’. Questo si cela molto spesso dietro i comportati volgari e sbagliati di questi haters, che questa volta hanno accusato la bellissima Valeria di qualcosa di davvero inaccettabile.

Valeria Marini, haters: “copriti che sei una una mamma…ah no, non lo sei!”

Le parole fanno male. In qualunque modo esse vengono pronunciate possono ferire anche senza rendersene conto. In queste ore è successo a Valeria Marini che ha pubblicato su Instagram una foto molto sexy in cui si vede distesa a letto con tanto di ‘stelle’ e la didascalia: “DREAMS COME TRUE (i sogni diventano realtà). La foto ha naturalmente diviso i suoi follower, da un lato c’è chi le ha scritto commenti di grande apprezzamento come “Dal tuo primo calendario in poi sono sempre stato @valeriamarini dipendente. Favolosa” e “Sei bellissima sei una meravigliosa creatura”, ma spulciando i commenti è spuntato anche un’accusa davvero forte. Un utente, infatti, le ha scritto: “ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!”. Nonostante le parole poco carine, la Marini ha prontamente risposto al commento dicendo: “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino”.

Valeria Marini: “sogno di avere una bambina”

Una reazione giusta quella della Marini che, nonostante la critica pesante, è riuscita a mantenere la calma. Non è una novità che la Marini abbia cercato più volte di diventare madre; la prima volta durante la lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, ma in quell’occasione la gravidanza si è conclusa con un aborto: “da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare…”. Poi c’è stato un aborto volontario. Due terribili momenti che però non le hanno ancora spento il desiderio di diventare mamma, in particolare di avere una bambina. Le auguriamo di realizzare al più presto questo suo grande sogno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA