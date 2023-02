Valeria Marini/ “Io ed Eddy Siniscalchi? Un love affair come Jennifer Lopez e Ben Affleck”

Valeria Marini ricorda l’ex Patrick Baldassari

Valeria Marini è una delle indiscusse regine della tv. La showgirl sarda è tra le protagoniste dello speciale Tale e Quale Show versione Sanremo in onda da sabato 18 febbraio in prima serata su Rai1. Una carriera di grandi successi per la stellare Valeria che nella vita privata e sentimentale ha vissuto grandi amori tormentati. Proprio la showgirl, ospite di Verissimo, si è sbottonata parlando della sua vita amorosa e confessando di avere un rimpianto verso il suo ex Patrick Baldassari con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island. “Sbagliai a comportarmi in quel modo con Patrick – ha ammesso Valeria Marini – eravamo molti uniti e, con il senno di poi, quella volta a Temptation Island avrei dovuto agire in maniera diversa. Tra tutti i miei ex lui è l’unico che avrà sempre un posto nel mio cuore…”.

Valeria Marini: "matrimonio? Passata da paradiso a inferno"/ "Persi due gravidanze"

Le parole della Marini sono state poi oggetto di commento da parte dell’ex Patrick che ha detto: “le parole di Valeria non mi sorprendono perché, anche in questi ultimi anni, si è comportata da vera amica standomi vicino in una fase molto dolorosa della mia vita quando, la scorsa estate, all’improvviso ho perso mia madre. Ci vorremo sempre bene ma, in questo momento, ho al mio fianco una donna che amo (Ilaria di Bari) e dunque, anche se la vita a volte è imprevedibile, penso che tra me e Valeria non ci possa essere niente di più di una splendida amicizia”.

Patrick Baldassari e Valeria Marini: ritorno di fiamma?/ Lui frena: "Troppo tardi..."

Valeria Marini sul nuovo fidanzati Eddy Siniscalchi

Nonostante il rimpianto verso l’ex Patrick Baldassari, oggi Valeria Marini è felicemente fidanzata con Eddy Siniscalchi. “Io ed Eddy ci siamo rincontrati dopo vent’anni – ha confessato la Marini – . Avevamo avuto un love affair un po’ come Jennifer Lopez e Ben Affleck. Quando ci siamo rivisti si è riaccesa la fiamma. Ora dobbiamo vedere se sarà amore forever o no”. Non solo, la showgirl parlando del compagno ha detto: “c’è feeling e molta intesa, mi tratta bene. Sopporta tutte le esigenze del mio lavoro e i miei continui viaggi. È una bella fiamma che si è riaccesa, ma ho paura di un’altra delusione, per questo sono in pausa di riflessione con me stessa. Devo capire se è un rapporto che può darmi o meno felicità nel tempo”.

Valeria Marini approda al Cantante Mascherato?/ L'indiscrezione sulla showgirl

Sul finale poi la Marini ha confessato che l’amore più grande della sua vita è mamma Gianna: “la mia fortuna è avere una grande mamma. Una mamma che sa essere mamma a tutto tondo. Mi ha ridato la vita due o tre volte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA