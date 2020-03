Valeria Marini/ Liti con Antonella Elia e Asia Valente. La paura per il Coronavirus… (Grande Fratello Vip))

Valeria Marini ha già dato segno di cedimento al Gf Vip 4. Prima di scoprire l’emergenza in corso all’esterno della Casa, la showgirl infatti ha rivelato di voler abbandonare il gioco perchè stanca dei continui scontri con Antonella Elia. “non ce la faccio, questa aggressione mi umilia molto”, ha detto a Fernanda Lessa parlando delle ultime liti, “a me non sta bene, c’è un limite atutto. Mi mettete in nomination e me ne vado: punto”. Fernanda a quel punto le ha fatto notare che potrebbe fare il gioco della Elia, che forse mira a sfinirla proprio per ottenere la sua uscita. La showgirl però non ha voluto ascoltarla: “O esce la verità, cioè che questa perseguita tutti, in primis me, oppure me ne vado”. L’ultimatum è già scattato, visto che la Marini è sicura di aver teso la sua mano nei confronti di Antonella in diverse occasioni. Clicca qui per guardare il video di Valeria Marini Le tensioni sono a mille anche su altro fronti per la Marini. Nei giorni scorsi, la showgirl più stellare della tv ha avuto un forte attrito anche con la neo amica Asia Valente. La ragazza infatti ha fatto ‘l’errore’ di lasciare un piatto di tortillas sul piano della cucina, spingendo Valeria a tirarle le orecchie. “Asia questo non è un ristorante”, le ha detto per invitarla a rimettere a posto le stoviglie. “Lo volevo mettere da parte perchè non volevo buttarle”, ha risposto la Valente, rivelando poi a Fabio Testi il proprio pensiero: “Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così”. Di contro Valeria ha continuato a borbottare durante le faccende, aiutata da Paolo Ciavarro. “Mi sono stufata, non esiste. E’ tutto il giorno che lavo”, ha detto, “se ne deve andare e poi c’è qualcuno che le dà man forte”. Le sue parole si riferiscono ancora alla Elia, che avrebbe la cattiva abitudine di essere molto disordinata, ma anche alla Valente. “Faccio tutto per tutti e mi fa felice, poi alza pure la voce. L’educazione dov’è?”, ha aggiunto Valeria.

VALERIA MARINI: DOPO LA LITE TORNA IL SERENO CON ASIA VALENTE

Valeria Marini è riuscita a ritrovare il sorriso al Grande Fratello Vip4. Dopo aver avuto un acceso battibecco con Asia Valente per la questione pulizie, la showgirl ha deciso di fare pace con la coniglietta di Playboy. Il merito è di Paola Di Benedetto, che nonostante il crollo emotivo di questi giorni, è riuscita a far riappacificare le due bionde. “Sono sensibile, ecco perchè mi sono sentita così”, aveva detto poco prima Asia ad Antonella Elia, che ha cercato di alimentare le fiamme. Dopo aver aspetto che la Valente uscisse dal confessionale, Valeria ha deciso di avvicinarsi a lei per chiederle se le fosse passata la rabbia. “Dammi un abbraccio”, le ha detto, “io sono una persona sincera”. Poi ha ammesso persino di aver esagerato nei toni durante il loro scontro e Asia si è dimostrata comprensiva. Dopo essere rimasta scioccata nell’apprendere le notizie sul Coronavirus, la Marini ha sottolineato che la cosa migliore da fare è rimanere nella Casa, isolati rispetto al resto del mondo. “Tutto è partito da Milano, ma perchè c’è il discorso della moda e dei collegamenti con la Cina”, ha detto al gruppo di concorrenti, facendo la sua analisi, “anche a Roma ci sono stati dei casi con i cinesi. Ovvio, non c’entrano solo i cinesi, non riguarda solo loro. Questa è un’epidemia e l’unico modo per fermarla è evitare i posti pubblici. Hanno fatto bene a chiudere tutto quello che è pubblico”. Anzi, proprio per via della situazione critica in Italia, secondo Valeriona sarebbe meglio sperare di uscire il più tardi possibile dal programma.

