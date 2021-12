Valeria Marini, paura per l’occhio operato al GF Vip/ Scherzo del phon con farina poteva finire male

Primo incidente per Valeria Marini da poco entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 che ha rischiato di compromettere la sua guarigione dopo l’operazione all’occhio. La showgirl, dopo essersi seduta nella zona beauty della casa per sistemarsi i capelli ha acceso ilphon dal quale è uscita della farina che è finita subito sui suoi capelli e soprattutto nel suo occhio da poco operato.

Valeria Marini infatti, è stata recentemente operata all’occhio sinistro rischiando di perdere la vista e non appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha subito spiegato agli altri concorrenti di non poter essere troppo d’aiuto durante le faccende perchè ancora in via di guarigione. Subito dopo l’incidente la showgirl ha chiesto a Manila Nazzaro chi fosse stato l’autore dello scherzo e l’ex Miss Italia ha fatto il nome di Soleil Sorge.

Valeria Marini messa in pericolo dallo scherzo di Soleil

Valeria Marini, comunque, non si è arrabbiata per lo scherzo e ha commentato: “Oddio ma io proprio il phon con la farina dovevo prendere!” e ha subito controllato il suo occhio in via di guarigione al quale deve però prestare comunque molta attenzione per non subire alcun disagio.

Valeria ha mantenuto la calma per evitare di iniziare da subito a scatenare polemiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e mentre cercava di rimediare al danno ha svelato un retroscena riguardo all’ultimo reality a cui ha partecipato Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi: “Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality”.

