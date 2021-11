Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, chi sono?/ 3 ingressi: da Valeria Marini a…

La Casa del Grande Fratello Vip torna a popolarsi ulteriormente e come ampiamente annunciato anche dal padrone di casa Alfonso Signorini, questa sera assisteremo all’ingresso di nuovi concorrenti. Per la precisione dovrebbero essere ben quattro i nuovi arrivi che varcheranno la Porta Rossa del reality di Canale 5 portando scompiglio e contribuendo a rendere gli equilibri tra gli attuali Vipponi sempre più instabili.

Dopo l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, a chi toccherà? Secondo le ultime indiscrezioni si tratterà di tre nomi noti ai fan del Grande Fratello nella versione Nip e Vip, in quanto tutti avrebbero preso parte in passato al reality più spiato del piccolo schermo. I tre nuovi concorrenti avranno un obiettivo importantissimo: scardinare le dinamiche che si sono create in questi mesi, svecchiare un po’ la Casa portando magari un po’ di scompiglio e creare nuovi intrighi capaci di tenere in piedi il programma fino al mese di marzo, previsto per la finale. Tra i nomi ad oggi annunciati e dati per certi, spuntano quelli di Valeria Marini e Giacomo Urtis, entrambi già concorrenti di passate edizione Vip, e di Biagio D’Anelli, ex gieffino dell’edizione Nip del reality. Salta invece la presenza di Ferdinando Giordano.

Chi sono i quattro nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Cresce sempre di più l’attesa in vista dell’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip ed in programma per questa sera. A varcare la porta rossa sarà quindi Valeria Marini, che di recente si era raccontata al settimanale Chi svelando il suo incubo: “Rischiavo di perdere la vista da un occhio”. Da qui l’intervento d’urgenza che giustifica anche la benda all’occhio indossata dalla showgirl. Nello specifico, la Marini aveva riscontrato un problema al foro maculare che rischiava seriamente di compromettere la sua vista.

Con lei varcherà la Porta Rossa anche il cosiddetto “chirurgo dei Vip”, Giacomo Urtis, già concorrente nella passata edizione del Grande Fratello Vip. Lo stesso nelle passate ore attraverso Instagram ha lanciato delle frecciatine: “Ora sono in sala ma stasera dove sarò? Chissà…”. Spazio poi all’ex gieffino dell’edizione classica del reality, ovvero Biagio D’Anelli, che nel frattempo è diventato opinionista ed esperto di gossip, pronto forse a svelarci una serie di pettegolezzi interessanti. Cosa combineranno questi tre volti all’interno della Casa?



