Valeria Perilli, moglie Giucas Casella/ “Sono molto orgogliosa di te”

Pur essendo una donna schiva e riservata, Valeria Perilli ha deciso di mostrarsi davanti alle telecamere del Grande Fratello vip 2021 in occasione del compleanno di Giucas Casella, l’uomo con cui condivide la propria vita ormai da quarant’anni. Innamorati e uniti, Giucas Casella e Valeria Perilli hanno sempre vissuto la storia in modo discreto evitando gossip e pettegolezzi. Una protezione che ha permesso alla coppia di crescere e di diventare sempre più forte e unita.

Per il compleanno di Giucas che ha ricevuto la visita del figlio Jamnes, Valeria Perilli è riuscita comunque a stare accanto all’illusionista inviandogli un tenero videomessaggio. “Sono molto orgogliosa di te. Vogliamo prendere parte anche noi ai festeggiamenti facendoteli con una canzone”, ha detto Valeria nel videomessaggio.

Valeria Perilli, moglie Giucas Casella: Natale lontani?

Valeria Perilli e Giucas Casella non si vedono da quasi tre mesi. L’amore, tra i due, naturalmente, è sempre più forte, ma potrebbero presto affrontare un’altra sfida. Il Grande Fratello Vip 2021, infatti, finirà a marzo. Tutti i concorrenti ancora non sanno del prolungamento, ma Giucas potrebbe essere uno dei concorrenti che potrebbe accettare di restare. Con la sua simpatia e le sua energia, Giucas ha conquistato non solo il pubblico, ma anche i suoi compagni d’avventura che gli regalano spesso l’immunità.

Valeria Perilli e Giucas, dunque, trascorreranno Natale e Capodanno lontani? Ancora non si sa cosa accadrà e se in casa, per le festività, i concorrenti potranno ricevere la visita di qualche parente. Quel che è certo è che Giucas è sicuramente uno dei grandi protagonisti del GF Vip.

