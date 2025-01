Che gaffe pazzesca a Ora o mai più! Rita Pavone ha scelto di essere la coach e la giudice di Valerio Scanu, uno dei concorrenti del programma condotto da Marco Liorni. Eppure qualcosa è andato storto durante la loro esibizione: la cantante ha dimenticato tutte le parole verso la fine della performance. I due si erano cimentati in “Per tutte le volte che”, brano con cui Valerio Scanu ha vinto il Festival di Sanremo nella 60ma edizione.

Ai fan del programma, curiosi di rivedere l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, non è sfuggita la gaffe di Rita Pavone che mentre cantava ha mancato anche qualche nota. Proprio per questo i social non sono stati clementi: “No ma devo dire che Rita Pavone l’ha imparata bene la canzone” hanno detto alcuni, mentre altri del pubblico hanno subito notato che anche rispetto all’audio c’era qualcosa che non andava e di conseguenza la voce è stata sovrastata dagli strumenti.

Rita Pavone fuori fuoco a Ora o Mai Più, i commenti social su Valerio Scanu

Di certo non è facile per un cantante entrare in sinergia con un collega più maturo, eppure l’esperimento di Ora o mai più è estremamente interessante proprio per questo: Rita Pavone e Valerio Scanu hanno dimostrato nonostante qualche nota stonata e qualche parola dimenticata di essersi impegnati a fare il meglio per rendere giustizia alla canzone che ha vinto Sanremo nella 60ma edizione. Valerio Scanu, prima della puntata ha raccontato la sua vita con grande sincerità: dopo Sanremo ci sono stati passi falsi che lo hanno portato a sparire dalla circolazione e rimanere dietro le quinte per tanto tempo.

Oggi per Scanu è l’occasione di tornare a fare televisione e a mostrare il suo grande talento, ma soprattutto di dimostrare a tutta Italia di essere ancora meritevole di diventare un vero big della musica italiana. Come sarà l’avventura con Rita Pavone? I social non sembrano molto convinti dopo l’esibizione di sabato 11 gennaio 2025 su Rai 1. Ecco cosa si legge sui social: “Conoscendolo starà imprecando internamente per il casino che è stata quest’esibizione“, “Che duetto tremendo. Iniziamo alla grande questo programma che adoro“, duetto imbarazzante, mi ricordo uno Scanu interpretare la Oxa da brividi…