Van de Beek alla Roma?/ Calciomercato news, il nazionale olandese si offre a Mourinho

C’è un nome caldo in queste ore che anima il calciomercato di casa Roma ed è quello di Donny van de Beek. Così come riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, il 25enne centrocampista della nazionale olandese pare si sia offerto ai giallorossi in vista della stagione 2022-2023. Il calciatore ha giocato la scorsa stagione in prestito fra le fila dell’Everton, e a breve farà ritorno al Manchester United, la casa madre, ma la sua dovrebbe essere solo una sosta temporanea. Da giorni infatti van de Beek è finito sulla lista dei partenti, anche perchè il centrocampista, pagato solo due anni fa 45 milioni di euro all’Ajax, non ha reso come ci si aspettava.

L’idea della Roma, vista l’alta valutazione e il fatto che il contratto scadrà il 30 giugno del 2025, fra tre anni, è quella di prelevare il calciatore con la formula del prestito. Sulla questione vi sono comunque notizie discordanti anche perchè Fabrizio Romano, noto giornalista di Sky Sport, aveva spiegato due giorni fa: “Erik ten Hag ha Donny van de Beek nei suoi piani per la prossima stagione, per come stanno le cose. Gli è stato detto che ora dovrebbe ricoprire un ruolo nella squadra del Manchester United”.

VAN DE BEEK ALLA ROMA? CALCIOMERCATO NEWS: UNA STAGIONE NON PROPRIO IDILLIACA

Bisogna quindi capire come vanno lette le notizie delle ultime ore, anche perchè stando alla Rosa, Donny van de Beek avrebbe bussato alla porta dei romanisti, attratto dalla possibilità di essere allenato da Josè Mourinho, tra l’altro, ex tecnico proprio dei Red Devils, anche se i due non hanno mai lavorato assieme.

Van de Beek viene da una stagione non proprio esagerata, visto che a Liverpool ha giocato solo ventuno partite, di cui 15 in Premier League, quattro in Champions, una in EFL Cup e una in FA Cup, per un totale di ventuno match disputati e due marcature realizzate. Van de Beek ha lasciato l’Olanda a settembre 2020 dopo aver fatto tutta la trafila fra le fila dei Lancieri, a cominciare dalle giovanili.

