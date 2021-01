Vanessa Redgrave, moglie Franco Nero/ Amore lungo 50 anni: il ritorno di fiamma e…

Nel pomeriggio in cui il suo compagno di vita, Franco Nero, è ospite nel salotto televisivo di “Domenica In” di Mara Venier, i riflettori torneranno ad accendersi inevitabilmente anche su Vanessa Redgrave: la quasi 84enne attrice britannica, originaria di Londra e che proprio il prossimo 30 gennaio spegnerà le candeline, dal 2006 infatti è anche la moglie del collega italiano e certamente la storia di un amore così lungo ma allo stesso tempo che ha vissuto una ‘cesura’ importante sarà oggetto di discussione dell’ospitata di Nero nel corso del talk show pomeridiano della rete ammiraglia del servizio pubblico.

Infatti la cosa curiosa del legame tra Nero e la Redgrave è che è riesploso a distanza di quasi 40 anni dal loro primo incontro, avvenuto negli Anni Sessanta quando entrambi erano già attori affermati ma non ancora con lo status odierno: come è noto, tra di loro la passione esplose all’improvviso, ovviamente sul set, nel lontano 1967 quando recitavano in “Camelot” e guarda caso interpretavano proprio la regina Ginevra e il prode Lancillotto. Nonostante non vi sia stato il classico colpo di fulmine -anzi pare che l’inizio fosse col freno a mano tirato– i due cominciano a frequentarsi, a far chiacchierare i rotocalchi rosa dell’epoca e dal loro amore nascerà nel 1969 Carlo, il loro unico figlio: poi l’addio per motivi mai ben chiariti e con la Redgrave che dal 1971 farà coppia con Timothy Dalton.

VANESSA REDGRAVE E FRANCO NERO, UN AMORE LUNGO… 50 ANNI

Ma, come si dice sovente, le migliori storie d’amore devono finire per diventare davvero immortali: solo che, nel caso della Redgrave e di Nero, addirittura tanti anni dopo riprenderà, riallacciando le fila di un discorso interrotto bruscamente. A rivelarlo saranno proprio i due diretti interessati che nel 2010 annunciano a sorpresa non solo di essere diventati marito e moglie a oltre 40 anni dal loro primo incontro ma di aver celebrato le nozze addirittura nel 2006, ma in gran segreto e di aver tenuto la cosa nascosta per quasi quattro anni.

Il resto è storia nota, come lo sono pure i drammi che colpiranno la stessa attrice londinese a partire dalla morte nel 2009 della figlia Natasha (a causa di un drammatico incidente sulle piste da sci) e successivamente la scomparsa, a distanza solo di pochi mesi e soprattutto a distanza tra di loro di una manciata di giorni, del fratello Corin e della sorella Lynn nel 2010. Da allora, complice anche gli impegni lavorativi e l’età della coppia, le apparizioni pubbliche si sono ridotte ma quello che è certo è che la forza di un amore nato oltre 50 anni fa li ha aiutati a superare anche questi difficili momenti.



