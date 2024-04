Vanina Un vicequestore a Catania 2 ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: parla Giorgio Marchesi

Ci sarà Vanina Un vicequestore a Catania 2? È la domanda che si stanno ponendo i tanti telespettatori che in queste settimane hanno seguito le vicende personali e professionali del vicequestore Vanina Guarasi. Da Canale 5 per il momento non arrivano conferme ufficiali ma sono tanti gli indizi che lasciano ben sperare in una nuova stagione. Innanzitutto ci sono le dichiarazioni degli attori, gli ascolti più che buoni e soprattutto la disponibilità di nuovi romanzi da cui è tratta.

Di recente Giorgio Marchesi, attore che dà il volto al magistrato Paolo Malfitano (ed ex fidanzato della protagonista che il volto di Giusy Buscemi), in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni risponendo alla domanda sui suoi prossimi progetti lavorativi si è lasciato sfuggire: “Vorrei fermarmi qualche giorno ad agosto, se riesco. Ci sono altri progetti in ballo, fra cui forse ‘Vanina 2′”. Se a questo si aggiunge che i romanzi di Cristina Cassar Scalia, da cui è tratta la serie, sono nove e solo quattro sono stati utilizzati per questa prima stagione, sembra certo che Vanina 2 Un vicequestore a Catania si farà.

Ci sarà Vanina 2 Un vicequestore a Catania? Anticipazioni possibili intrecci di trama

Chiarito che molto probabilmente Vanina Un vicequestore a Catania 2 si farà non resta che tentare dei possibili sviluppi sulla trama. Al centro delle varie puntate continueranno sicuramente ad esserci i tanti casi più o meno complicati da risolvere per la giovane vicequestore ma anche dal punto di vista privato non mancheranno i colpi di scena. Continuerà infatti il triangolo tra il personaggio interpretato da Giusy Buscemi, il suo ex fidanzato e magistrato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi) e Manfredi (Corrado Fortuna), il brillante e affascinante medico che ha travolto Vanina con la sua simpatia.

Insomma, considerando tutti questi inizi e gli ascolti più che buoni è molto probabile che la fiction di Canale5 abbia una seconda stagione, anche se non è ancora chiaro quando verrà trasmessa in onda. Vanina ha debuttato con uno share record del 19.3% per 3.308.000 spettatori, la seconda puntata ha registrato un calo con il 16% di share venendo vista da 2.813.000 telespettatori mentre a seguire la terza e penultima puntata sono stati 2.781.000 telespettatori e il 16.51% di share. Domani si scoprirà in quanti hanno seguito il gran finale di stagione di Vanina per avere un’idea più chiara se si farà o meno una seconda stagione.











