Vasco Rossi assalito dai fan in spiaggia/ Video: “Che delirio, son dovuto scappare”

Reduce dal Non Stop Tour ed il grande successo dei concerti di San Siro, Vasco Rossi è finalmente in vacanza ed ha scelto la Puglia come meta dove trascorrere qualche giorno di meritato riposo. Il rocker, sempre attivo sui social network, ha pubblicato pochi minuti fa un video che l’ha visto “vittima” dei suoi fan: la sequenza postata su Instagram lo ritrae infatti assalito dai suoi seguaci, a caccia di una foto o di un autografo. Tra gli artisti più amati d’Italia, il rocker di Zocca ha dovuto fare i conti con un vero e proprio assalto, tanto che si è reso necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza per consentirgli di sgattaiolare via. «Oggi delirio in spiaggia, sono dovuto scappare», il commento di Vasco nella didascalia, con tanti follower che hanno espresso la propria opinione sul fatto…

VASCO ROSSI ASSALITO DAI FAN: IL VIDEO

Come dicevamo, non sono tardati ad arrivare i commenti di centinaia di seguaci di Vasco Rossi, che si sono scagliati contro tutti coloro che hanno accerchiato il cantante, ecco una carrellata di giudizi: «Ma la gente come sta? Ma lasciatelo in pace almeno in vacanza», «Queste non sono manifestazioni di affetto ma vere e proprie lotte a corpo libero», «Ma ve lo ricordate che a prescindere dal cantante lui è una persona? Ma un po’ di rispetto e educazione?». Il commento più ricorrente è «incivili», un episodio che ha suscitato le ire di tante persone per la mancanza di educazione e, soprattutto, di rispetto della privacy di una celebrità intenta a trascorrere un po’ di vacanza dopo le fatiche sul lavoro. Qui di seguito il video di quanto accaduto:

View this post on Instagram Oggi delirio in spiaggia 😳😳😳😷🤣🤪🤟🤟🤟🕺🏻💃 Sono Dovuto Scappare… 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️‼️ A post shared by Vasco Rossi (@vascorossi) on Aug 20, 2019 at 6:56am PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA