Vera Slepoj e la polemica Sailor Moon/ “Cartone pericoloso, confonde i maschietti sul se*so”

E’ morta nella giornata di oggi Vera Slepoj, 70enne psicologa nota per le sue numerose ospitate tv. A darne notizia è stato il sindaco di Padova, Sergio Giordani, scrivendo: “È mancata prematuramente questa notte Vera Slepoj”. Era originaria della città di Sant’Antonio e il primo cittadino padovano l’ha ricordata come una “perdita non solo per la comunità scientifica (Slepoj è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi) ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra Università”.

Vera Slepoj, chi è il marito e i figli/ Riserbo massimo: "La vita privata non deve interferire con il lavoro"

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, oltre che per il suo apporto al mondo della psicologia, in particolare degli affetti, e per i suoi incarichi accademici, politici e istituzionali, Vera Slepoj è stata spesso e volentieri menzionata per un episodio riguardante Sailor Moon, il famoso cartone animano anni ’90, con protagonista delle ragazzine magiche.

Luna piena delle fragole 22 giugno 2024/ Il nostro satellite sarà basso nel cielo e di colore arancione

VERA SLEPOJ “SAILOR MOON È UN CARTONE PERICOLOSO”: IL CASO

Era il 1997, come ricorda anche il Quotidiano Nazionale, quando appunto la psicologa e psicoterapueta puntò il dito contro l’anime sostenendo che la quinta serie dello stesso avrebbe compromesso in maniera seria l’identità sessuale dei bambini maschi. L’accusa da parte della dottoressa era giunta dopo che alcuni genitori avevano denunciato che i propri figli di sesso maschile, che guardavano il cartone animato di Sailor Moon, si erano appunto identificati con la protagonista, registrando quindi una sorta di confusione.

PagineGialle lancia il suo Shop digitale/ ItaliaOnline: "Una vetrina per le aziende, con offerte uniche"

Vera Slepoj ebbe da ridire anche per la presenza delle Sailor Starlights. Come ricorda Quotidiano.net, nell’adattamento dell’anime, erano dei ragazzi che potevano trasformarsi in delle guerriere Sailor durante i combattimenti, e durante la sequenza veniva mostrato il cambiamento da maschi a femmine. Fu proprio a seguito di questa accesa polemica che la serie Sailor Moon, che in Italia era già stata riadattata in maniera importante, venne modificata ulteriormente: di fatto nei momenti “vietati” apparivano dei vistosi fermi immagine nonché dei rimontaggi di alcune scene. Inoltre, anche i dialoghi subirono delle modifiche.

VERA SLEPOJ “SAILOR MOON È UN CARTONE PERICOLOSO”: COSA DISSE NELL’INTERVISTA

«Seguire sullo schermo questa eroina potrebbe essere pericoloso per i più piccoli», disse Vera Slepoj durante la ormai famosissima intervista al settimanale Oggi del 1997, tornata alla ribalta delle cronache proprio in queste ore, aggiungendo che «nei bimbi l’acquisizione della sessualità si sviluppa anche secondo modelli imitativi» precisando inoltre che: «ci sono casi di maschietti in psicoterapia perchè si atteggiavano come lei».

Nel corso della chiacchierata la dottoressa aveva spiegato anche di aver avuto casi di bambini con problemi di femminilizzazione, bambini molto confusi che desideravano indossare gli abiti e portare i gadget di Sailor Moon «Per me è importante – concludeva – soprattutto evitare il passaggio ossessivo di un cartone animato come questo in Tv, perché é soprattutto la quantità che porta ad una clonazione della personalità». Va detto che oggi una polemica del genere desterebbe grande scalpore e si tratta quindi di parole figlie dei tempi che furono, sicuramente differenti in quanto a libertà di espressione rispetto ai tempi odierni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA