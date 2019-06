Veretout al Milan?/ Calciomercato: Napoli più appetibile con la Champions (esclusiva)

E’ lo scenario di calciomercato più caldo della nuova Fiorentina del presidente Comisso: Jordan Veretout arriverà al Milan? Secondo le ultime indiscrezioni la destinazione rossonera pare la più probabile ma in realtà anche il Napoli si sta facendo avanti per il Viola: in ogni caso sarà ben difficile per la dirigenza gigliata trattenere il francese. Giocatore importantissimo per la Fiorentina, in grado di migliorare il reparto mediano del campo: per Veretout il futuro tra Milan e Napoli pare incerto quando ancora formalmente non si è ancora aperta la finestra del calciomercato estivo. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Veretout rimarrà a Firenze? Non credo che questa cosa possa avvenire. Penso invece che se Chiesa non partisse Veretout dovrebbe lasciare la Fiorentina.

Una grande Fiorentina senza Veretout… Credo proprio che ci sia l’intenzione di fare una grande Fiorentina senza Veretout ma la presenza di Chiesa dovrebbe garantire tutto questo!

Veretout andrà al Milan? Potrebbe essere, il Milan è una delle squadre dove potrebbe finire Veretout. La società rossonera lo sta cercando e il centrocampista francese potrebbe finire nella formazione di Giampaolo.

In quali altre squadre potrebbe finire? Il Napoli innanzitutto. Credo che possa finire solo al Milan o al Napoli, anche se la squadra di Ancelotti sembra favorita. E’ più vicina al giocatore, disputerà la Champions, dovrebbe lottare per lo scudetto e avrà bisogno di un rinforzo importante a centrocampo.

Da non escludere la pista estera? No, penso proprio che Veretout debba giocare ancora nel campionato italiano la prossima stagione.

Come giudica tecnicamente Veretout? E’ veramente un centrocampista, un calciatore molto forte, in grado di far fare un salto di qualità di rilievo alle squadre dove gioca.

