Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 11 gennaio: da Barbara D’Urso a Favino

Dopo la lunga pausa natalizia, sabato 11 gennaio, alle 16 su Canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo, lo show condotto da Silvia Toffanin che nel primo appuntamento del 2020 accoglierà grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Si partirà con la regina della domenica di canale 5. Nello studio di Verissimo, infatti, arriverà Barbara D’Urso che si racconterà svelando i suoi progetti professionali, ma parlando anche della sua vita privata. Dopo aver trascorso le vacanze a Dubai, la conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live è tornata in Italia alimentando immediatamente il gossip con alcune storie pubblicate su Instagram in cui si è mostrata in compagnia di un uomo misterioso. Ai microfoni di Silvia Toffanin, svelerà la sua identità annunciando importanti novità in amore?

Gli ospiti di Verissimo dell’11 gennaio

Nel salotto di Verissimo tornerà uno degli attori più importanti del cinema italiano. Attualmente nelle sale con il film Hammamet, Pierfrancesco Favino, a Silvia Toffanin,racconterà in esclusiva come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio. E poi ancora, all’alba del suo compleanno, a raccontarsi nello studio del programma di canale 5 ci sarà l’attrice e soprano Katia Ricciarelli, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera. I protagonisti dell’intervista di coppia saranno Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche. L’ex calciatore, oggi allenatore e l’attrice, famosa per aver partecipato nei film “Scusa se ti chiamo amore” e “Scusa se ti voglio sposare” racconteranno i segreti del loro amore coronato dalla nascita delle figlie Aurora e Diamante.

Filippo Magnigni e Giorgia Palmas raccontano la proposta di matrimonio

Gli ultimi ospiti della prima puntata del 2020 di Verissimo saranno Filippo Magnini e Giorgia Palmas reduci da un Natale davvero speciale. L’ex campione di nuoto, infatti, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo che ha risposto sì. La coppia ha annunciato la novità sui social, ma oggi, nel salotto della trasmissione di Silvia Toffanin, sveleranno ulteriori dettagli. La coppia, dunque, annuncerà al pubblico di Verissimo la data delle nozze? Lo sportivo e l’ex velina di Striscia la Notizia pronunceranno il fatidico sì la prossima estate, magari in Sardegna, terra d’origine della bellissima Giorgia? Quella della coppia, dunque, sarà un’intervista speciale in cui non mancheranno le emozioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA