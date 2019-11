Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 9 novembre: Raz Degan, Il Volo, Mietta, Fognini e..

Sabato 9 novembre, alle 16 su canale 5, si rinnova l’appuntamento con Verissimo. Sarà una puntata ricca di ospiti quella che condurra Silvia Toffanin che, dopo aver incollato 2.667.000 spettatori (19.6%), nella prima parte, e 3.o37.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte con la puntata scorsa, attesissima per l’intervista realizzata ad Adriano Celentano prima del suo ritorno, è pronta ad accogliere, anche questo pomeriggio, grandissimi ospiti. Per celebrare i primi dieci anni di carriera, tra ricordi, aneddoti e nuovi progetti, nel salotto di Verissimo ci saranno i ragazzi de Il volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone si racconteranno tra carriera, iniziata quando tutti e tre erano dei ragazzini, e vita privata. Non mancheranno, naturalmente, i ricordi divertenti dei vari viaggi fatti in giro per il mondo per portare la loro musica in paesi lontani dall’Italia.

VERISSIMO: IL NUOVO AMORE DI RAZ DEGAN E IL COMPLEANNO DI MIETTA

Torna nel salotto di Verissimo per raccontare i segreti del suo nuovo amore Raz Degan. Dopo la fine della lunghissima storia con Paola Barale, l’ex modello si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin svelando i dettagli della donna che le ha rubato il cuore. Il 12 novembre, Daniela Miglietta in arte Mietta compirà 50 anni. Un compleanno importante per la cantante che ricorderà gli inizi della sua carriera, i successi ottenuti, ma racconterà anche la sua vita privata tra amori finiti e nuovi. Direttamente da Amici Celebrities dove ha sfoggiato il suo talento artistico, poi, arriverà Francesca Manzini che ripercorrerà l’avventura nella scuola di Maria De Filippi svelando anche i propri progetti, privati e professionali annunciando di essere pronta a dimostrare di non essere solo un’imitatrice.

VERISSIMO: LA PRIMA INTERVISTA DI FABIO FOGNINI

Per la prima volta a Verissimo si racconta Fabio Fognini, uno dei tennisti più forti al mondo e che sta per diventare papà per la seconda volta. Oltre a parlare della sua grandissima carriera sportiva, Fognini svelerà i segreti della sua storia d’amore con la collega Flavia Pennetta. I due si sono sposati nel 2016 e hanno già un figlio, Federico. Infine, a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin saranno anche due attori amatissimi dal pubblico come Fabio De Luigi e Gianpaolo Morelli, al cinema con il film ‘Gli uomini d’oro’, alle prese con un’incredibile storia vera.



