Verissimo, puntata 19 marzo 2022/ Ospiti: Anna Tatangelo, dal GF Vip Manuel e Lulù e…

Verissimo, anticipazioni puntata sabato 19 marzo 2022

E’ in arrivo un nuovo weekend ricco di interviste grazie al rotocalco condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di sabato e domenica. La conduttrice si prepara ad accogliere nel suo salotto un ampio parterre di ospiti, in gran parte provenienti dall’ultimo Grande Fratello Vip. L’appuntamento è come sempre nel pomeriggio di Canale 5, questo sabato 19 marzo a partire dalle ore 16.30 circa dopo la carrellata di soap opera intermezzate da Scene da un matrimonio. A tal proposito, tra gli ospiti della puntata ci sarà proprio la padrona di casa del programma, Anna Tatangelo, che si racconterà tra vita privata e carriera, parlando non solo di musica ma anche del suo impegno alla conduzione.

Quella di oggi però, sarà anche una puntata di Verissimo estremamente romantica dal momento che sarà in parte dedicata all’amore. A tal fine, si partirà con una coppia di innamorati molto affiatata, ovvero quella composta da Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, entrambi volti amatissimi del talent show Amici di Maria De Filippi (lei ballerina professionista, lui ex coreografo e spesso ospite in qualità di giudice delle varie prove). I due, fidanzati da anni, tra qualche mese diventeranno genitori.

Tutti gli ospiti di Verissimo: dal GF Vip Manuel e Lulù e non solo

A proposito di amore e di coppie, ad essere ospiti della puntata di oggi 19 marzo di Verissimo saranno due ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip molto innamorati: Lucrezia “Lulù” Selassié e Manuel Bortuzzo. Lei tra i finalisti dell’edizione, è rimasta nella spiatissima Casa per ben sei lunghi mesi ma una volta uscita, ad attenderla ha trovato l’amore conosciuto proprio nel corso del reality. La coppia avrà modo di raccontare a Silvia Toffanin quali sono i progetti per il loro futuro insieme, dopo quanto accennato da Manuel la scorsa settimana, quando ha svelato di aver preparato già la casa per loro due.

A proposito di GF Vip, altri due finalisti (o quasi) dell’ultima edizione si racconteranno nel corso della trasmissione del sabato pomeriggio. Loro sono Barù Gaetani, il nipote di Costantino della Gherardesca, e Giucas Casella, il paragnosta e amato volto televisivo. Infine, a completare la ricca puntata saranno anche i violinisti Mirko e Valerio divenuti noti per aver iniziato durante il lockdown a pubblicare cover sui loro canali social.











