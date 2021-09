Verissimo, puntata 19 settembre/ Anticipazioni e ospiti: Jacobs, Ilary Blasi e…

La grande novità di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, da quest’anno sarà la doppia puntata settimanale che ci terrà compagnia per tutto il weekend. Tante interviste, ospiti ed emozioni nella classica formula che Silvia ha ormai consolidato con successo negli anni. La domenica pomeriggio, rimasta ormai scoperta dopo la cancellazione di Domenica Live con Barbara d’Urso, cambia ufficialmente a partire da oggi, con l’esordio di Verissimo in versione festiva dopo la prima puntata stagione andata in onda ieri.

Silvia Toffanin "Pier Silvio? Senza di lui non avrei fatto tv"/ "La morte di mamma.."

Quali sono le differenze rispetto alla versione del sabato? Tutto resterà molto simile. Stessi ingredienti, stessa conduzione. Ma le interviste con i protagonisti di ciascuna puntata saranno decisamente più lunghe e toccheranno tutti gli aspetti della vita personale e professionale dei protagonisti. Si parte subito con dei grandi nomi: in esclusiva vedremo (anzi rivedremo) nello studio della trasmissione Ilary Blasi, grande amica della padrona di casa. La moglie di Francesco Totti ha esordito proprio questa settimana, al giovedì sera, con la trasmissione Star in the Star. Ilary si racconterà a 360 gradi ripercorrendo le tappe salienti che hanno caratterizzato la sua splendente carriera senza trascurare la famiglia, che ha contribuito a renderla una donna completa.

Silvia Toffanin in onda la domenica pomeriggio su canale 5?/ Barbara D'Urso....

Verissimo anche di domenica: gli ospiti di oggi 19 settembre

L’uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, approderà per la prima volta nello studio domenicale di Verissimo pronto a raccontarsi al cospetto di Silvia Toffanin dopo il doppio oro olimpico. A proposito di sportivi ci sarà anche la “divina” del nuoto, Federica Pellegrini, che si racconterà e spiegherà quali saranno i suoi progetti per il futuro.

Tra gli ospiti di oggi di Verissimo in versione domenicale, anche Orietta Berti, vera stella della musica nostrana. Con “Mille”, la hit estiva che la vede al fianco di Fedez e Achille Lauro, Orietta ha letteralmente conquistato anche le generazioni più giovani riuscendo a farsi amare per il suo modo di fare, la sua ironia e ovviamente la sua voce inimitabile. L’appuntamento con Verissimo è fissato alle 16.30 circa, subito dopo la puntata di Amici 21, al suo esordio eccezionalmente di domenica e ci terrà compagnia fino alle 18.45 circa, quando il testimone passerà a Caduta Libera.

Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo/ Scossa dal dramma di Cherif Karamoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA