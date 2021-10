VERONICA NON É LA SCELTA DI MATTEO FIORAVANTI/ Uomini e Donne: “Ti ringrazio…”

Veronica non è la scelta di Matteo Fioravanti

Veronica non è la scelta di Matteo Fioravanti. Il tronista, in evidente difficoltà, ammette di non provare più un sentimento nei confronti di Veronica con cui, sin dalla prima esterna, c’è stato un feeling immediato. Appuntamento dopo appuntamento, però, il tronista si è allontanato al punto da non averla portata in esterna. “Non sento più la sua mancanza”, ammette Matteo che decide di lasciarla andare. “Matteo si è allontato anche perchè non ha visto reazioni da parte tua”, commenta Gianni Sperti. “Lei è fatta così. E’ una persona chiusa, riflessiva, non parla”, aggiunge Maria De Filippi che difende Veronica e offre l’assist a Matteo per prendere una decisione. “Penso che la stia eliminando”, aggiunge la conduttrice. “Apprezzo la tua sincerità, ti ringrazio perchè mi hai fatto provare qualcosa“, dice Veronica prima di lasciare lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Veronica e Matteo Fioravanti, ultimo incontro a Uomini e donne

Veronica sarà la scelta di Matteo Fioravanti? Il tronista di Uomini e Donne, dopo aver conosciuto varie corteggiatrici, si è concentrato sulla conoscenza con Noemi Baratto e Veronica. Nei confronti di Noemi, il tronista si è lasciato andare a dichiarazioni importanti non nascondendo il proprio interesse. Tuttavia, con Veronica, il feeling è stato immediatato anche se, a lungo andare, qualcosa si è raffreddato.

“Mi ha fatto entrare immediatamente nel suo mondo. Si è raccontata, mi ha appalto della sua famiglia e mi ha mostrato le sue fragilità: la fiducia che mi ha dato mi ha colpito moltissimo. È una bellissima ragazza, ma c’è anche molto altro. Alla sua età ha già tanta forza e carattere. Non mi aspettavo di incontrare una persona così. Veronica mi interessa”, ha ammesso il tronista in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Veronica è la scelta di Matteo Fioravanti? Dopo le lacrime, il colpo di scena

Sin dalla prima esterna, tra Veronica e Matteo Fioravanti c’è stato un feeling immediato. La corteggiatrice che è stata colpita soprattutto dallo sguardo del tronista ha aperto immediatamente il proprio cuore raccontando a Matteo anche alcuni aspetti della sua vita e della sua famiglia.

In esterna, infatti, non sono mancate le lacrime tra i due. Matteo, in compenso, le ha presentato il suo cane e mostrato i luoghi della sua vita. Momenti importanti che i due hanno condiviso davanti alle telecamere di Uomini e Donne. Sarà, dunque, lei la scelta di Matteo?



