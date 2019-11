Veronica Fedolfi/ Da Temptation Island a corteggiatrice di Giulio a Uomini e Donne

Veronica Fedolfi è una delle corteggiatrici di Giulio Raselli, tronista dell’attuale Trono Classico di Uomini e Donne. Fin qui nulla di strano, ma in questi giorni la frequentazione dei due è finita nel mirino del gossip per una serie di incongruenze. In primis la bellissima influencer è un volto noto della seconda edizione di Temptation Island Vip oltre ad essere la migliore amica di Valeria Bigella con cui si riprende in diverse Instagram Stories sui social. Ma non finisce qui, visto che Veronica e Valeria lo scorso anno sono state avvisate in compagnia di un’altra vecchia conoscenza del programma: ossia Sara Affi Fella. Una serie di dettagli che non sono passati inosservati ai fan del dating show di Canale 5 e neanche al popolo del web che hanno segnalato anche come la bella Veronica abbia recentemente trascorso una cena con Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio inviato di Striscia La Notizia e con Alessandro Basile, presunto manager del tronista Giulio Raselli. A segnalare la cosa ci aveva già pensato nella scorsa puntata l’altro tronista in carica Alessandro Zarino.

Chi è Veronica Fedolfi?

Classe 1992, Veronica Fedolfi è nata il 26 dicembre a Carrara, anche se oggi vive a Milano. A soli 15 comincia a muovere i primi passi nel mondo della moda, ma contemporaneamente prosegue la sua carriera scolastica. Dopo essersi diplomata presso il liceo scientifico di Carrara si iscrive alla facoltà di Ingegneria Nautica di La Spezia dove consegue la laurea con una tesi dedicata alle imbarcazioni open di 21 metri. Nonostante i sacrifici e gli anni trascorsi sui libri, Veronica si rende conto che la moda è la sua più grande passione così decide di dedicarsi principalmente alla carriera di modella. Così si trasferisce nella capitale della moda dove comincia a farsi conoscere non solo come modella, ma anche come influencer. Dalle passerelle di moda ai concorsi di bellezza il passo è brave: nel 2014 si iscrive a Miss Italia dove partecipa con la fascia di Miss Toscana. Un’esperienza che ha raccontato così durante un’intervista a Bignoranti: “ol mio obiettivo nonché soddisfazione più grande sarebbe stato quello di vincere la faccia più ambita in regione, quella di Miss Toscana, che mi avrebbe permesso di accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quando siamo rimaste solo due su quel palco è stato un patimento aspettare il verdetto finale, mi sembra di essere stata lì sopra un’eternità. Quando i conduttori hanno urlato il mio numero non ci credevo, ero un mix tra felicissima e commossa, non ci capivo niente! Rappresentare la mia regione alla finale di Miss Italia e classificarmi tredicesima nazionale è stato motivo di grande orgoglio. Sono emozioni che non dimenticherò mai”.

Veronica Fedolfi? da Temptation Island a Uomini e Donne

Dopo la partecipazione a Miss Toscana, la bella Veronica Fedolfi debutta in televisione come centralinista di “Portobello”, il programma di Raiuno condotto da Antonella Clerici. Poi arrivano le esperienze di Temptation Island Vip 2 e di Uomini e Donne, anche se la moda resta sempre la sua più grande passione. “Il mio lavoro è sempre stata la mia passione, lavoro da anni come modella ed è quello che mi è sempre piaciuto fare, anche se tanti non se lo immaginano ogni tanto è davvero stancante. Un’altra passione che ho è viaggiare: amo scoprire ogni angolo del mondo e le sue culture. Sono di base molto curiosa e spero di poter visitare più posti possibili. Per ultima ma non per importanza è la passione per il cibo: mi piace magiare e assaggiare cose nuove e fidatevi… meglio regalarmi un vestito che portarmi fuori a cena” ha raccontato la bella modella ed influencer.



