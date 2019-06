Veronica Liberati, chi è?/ Antonella Clerici è la sua madrina (All Together Now)

Veronica Liberati è una delle finaliste di All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. L’ultima puntata del programma andrà in onda stasera alle 21.34 su Canale 5; in tutta probabilità, a quest’ora, Veronica e gli altri staranno già scaldando le ugole. Non che nel suo caso ce ne sia particolarmente bisogno: la sua voce è già abbastanza avvolgente, portentosa, che se dovessimo darle un voto – da 0 a 100 – sarebbe forse… 93. Lo stesso voto che ha ottenuto durante la puntata del 16 maggio, quando ha sfidato “a duello” Amedeo conquistando il secondo posto in semifinale. La semifinale, in seguito, ha decretato che sarà lei a contendersi la vittoria insieme a Rosy Messina, Gregorio Rega, Carlo Paradisone, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Federica Benci, Luca Di Stefano, Luca Di Stefano e Dennis Fantina. Il montepremi in palio è di ben 50mila euro.

Chi è Veronica Liberati

Veronica Liberati nasce a Roma il 19 giugno 1993. Sarebbe un bel regalo di compleanno, dunque, se due giorni dopo aver compiuto 26 anni vincesse All Together Now. Veronica si diploma al liceo classico “Pilo Albertelli” della Capitale, per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Tor Vergata. Le sue passioni, infatti, vanno dalla musica alla criminologia, con un occhio di riguardo per la medicina legale. Veronica non disdegna nemmeno gli sport: tra quelli che pratica, si legge nella sua biografia, ci sono la pallavolo e l’equitazione. Oltre a cantare balla la salsa, e i suoi generi di musica preferiti sono il pop, il jazz e il blues. All Together Now non è il primo talent a cui partecipa. Parte della sua attitudine a stare sul palco si deve alle precedenti esperienze a Ti lascio una canzone, nel 2009, e The Voice of Italy, nel 2014. Antonella Clerici l’ha voluta anche a Sanremo, nel 2010, dove ha fatto la sua comparsa insieme agli altri giovani protagonisti.

La carriera di Veronica Liberati

Veronica Liberati ha iniziato a cantare a 10 anni a livello amatoriale. Il vero e proprio esordio avviene quando ne ha 12: è allora che partecipa alla prima edizione di Karaoke in Calabria e trionfa per due volte consecutive. Dopo svariate esperienze in tour con I ragazzi di Piazza di Spagna e i Metro C, incide la canzone Sensazioni con i LaNube. Si esibisce in alcune trasmissioni televisive come Una voce per Padre Pio e La voce degli angeli. Dopodiché tenta di accedere a Sanremo con gli inediti Primo grande amore, Sei quello che ho e L’amore imperfetto. Da marzo a giugno 2015 è stata giudice e vocal coach del concorso canoro You Can Sing presso il locale Biff di Monteverde. Spesso e volentieri si esibisce in cerimonie private ed eventi pubblici in giro per la sua città natale.



