Veronica Peparini/ “Con Andreas Muller sono andata oltre…”

Veronica Peparini ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coreografa, sorella di Giuliano Peparini, è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla sua passione per la danza che l’ha portata a diventare prima ballerina e poi coreografa di successo fino alla fortunatissima esperienza come professoressa nel talent show di successo Amici di Maria De Filippi. Non solo, sicuramente la Peparini si soffermerà anche sulla storia d’amore, che tanto ha fatto discutere, con l’ex allievo Andreas Muller. La danza è sempre stata la più grande passione di Veronica che, a soli 11 anni, ha cominciato a studiare ballo. Anno dopo anno si perfeziona sempre di più diventando anche insegnante presso la scuola di Kledi Kadiu. Durante la sua carriera ha lavoratore con grandissimi del settore come Franco Dragone, creatore del Cirque du Soleil, ma anche il cantautore Tiziano Ferro e Riz Ortolani. Dal 2013 ricopre il ruolo di coreografa e ballerina di Amici di Maria De Filippi e proprio qui conosce il suo amore Andreas Muller.

Veronica Peparini si è fatta conoscere dal grande pubblico, in particolare da quello appassionato di gossip, anche per la sua storia d’amore con Andreas Muller, ex allievo e ballerino conosciuto proprio ad Amici di Maria De Filippi. La loro relazione ha fatto tanto discutere per via delle differenza in età; in particolare a far storcere il naso è stata proprio l’età della coreografa e ballerina che, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha precisato: “sono donna e più grande. Era normale. Ma sono andata oltre. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me, e questo mi porta a pensare al suo futuro. So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie. Anche nei confronti dei miei figli: avevo tanti dubbi, ma poi mi sono resa conto che mi facevo più problemi io che loro”. Parlando poi della relazione con Andreas Muller, la Peparini ha sottolineato: “lui è più preciso e razionale, io vivo più alla giornata. Per contro mi sforzo sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa e voglio sempre trovare una soluzione ai problemi. Lui, al contrario, di fronte alle novità si fa prendere un po’ dal panico. Mi riferisco al lavoro, all’organizzazione pratica delle cose”.

