Veronica Peparini: ex compagno e figli Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia/ 15 anni d’amore

Fabrizio Prolli, Daniele e Olivia, sono l’ex compagno e i figli di Veronica Peparini, la coreografa e prof di danza del talent Amici di Maria De Filippi. Un grande amore nato proprio danzando visto che Fabrizio è un ballerino ed ex assistente della coreografa. Una passione travolgente che li ha portati anche al matrimonio suggellato poi dalla nascita di due splendidi figli: Daniele ed Olivia. Ad un certo punto però qualcosa si è rotto, visto che la coppia ha deciso di prendere due strade diverse pur restando in ottimi rapporti per il bene dei figli. In realtà si vocifera che il matrimonio tra Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli sia stato messo a dura prova proprio dall’incontro con Andreas Muller, il vincitore di Amici con cui è legata da diversi anni.

Polemiche a parte, Fabrizio Prolli è di Roma e ha 36 anni ed è follemente innamorato dei suoi figli. Proprio sui social il ballerino si era complimentato con la figlia Olivia che si era esibita proprio sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi con Giulia Stabile sulle note del brano ‘L’anima vola’ di Elisa. Un momento davvero toccante ed emozionante che il padre ha voluto commentare anche sui social. “Tutto qui, amore mio, Olli” – ha scritto il papà aggiungendo poco dopo – mi ha distrutto. Mia piccola principessa Olivia. Grazie Amici e grazie Veronica Peparini”.

Veronica Peparini e Fabrizio Prolli sono stati insieme per tantissimi anni. Un grandissimo amore quello nato tra i due ballerini che hanno deciso insieme di fare il grande passo del matrimonio. La loro unione è durata 15 anni e si è conclusa proprio quando la coreografa e prof di danza di Amici di Maria De Filippi ha iniziato la storia con Andreas Muller.

Proprio la Peparini parlando della sua vita ha detto: “io ho già due bambini, ma so che per Andreas sarebbe un’esperienza bellissima. Un figlio sarebbe qualcosa di nostro che ci unirebbe ancora di più”. Se Veronica Peparini ha ritrovato un nuovo amore tra le braccia dell’ex allievo Andreas Muller, Fabrizio Prolli in una intervista web rilasciata durante il periodo del lockdown si è dichiarato “single e non innamorato” dopo il matrimonio finito con la madre di Olivia e Daniele.

