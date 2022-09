Veronica Peparini, le coreografie per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro/

Veronica Peparini “farò le coreografie per questa grande artista e amica a San Siro!”

Veronica Peparini, l’ex maestra di Amici di Maria De Filippi, si è occupata delle coreografie del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. Un ruolo importante l’oramai ex professoressa di danza di Amici che è stata scelta da Alessandra Amoroso per occuparsi di tutte le coreografie viste in scena allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Ad annunciarlo sui social è stata proprio Veronica Peparini: “farò le coreografie per questa grande artista e amica a San Siro!”. Non solo, la ex professoressa di danza di Amici ha anche aggiunto “e daremo la possibilità a tanti ballerini di poter tornare su un palco difronte ad un pubblico a ballare. Sono eccitata e impaurita, e ci impegneremo a fare il meglio. Grazie Ale”.

Sui social la Veronica Peparini ha pubblicato una serie di post dedicati alla prove pre-concerto delle coreografie: “questo è il video dell’audizione che ha appena pubblicato Ale. È stata una giornata all’insegna della danza e del sorriso di Alessandra. Questa immagine racconta tutto, ed è solo l’inizio” che proprio sui social ha lanciato una audizione per trovare 25 ballerini per lo show.

Veronica Peparini e l’addio ad Amici di Maria De Filippi

La notizia che Veronica Peparini si sarebbe occupata delle coreografie del concerto di Alessandra Amoroso allo stadio Stadio di San Siro a Milano è arrivata in concomitanza con il suo addio al programma Amici di Maria De Filippi. “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante” – ha detto la coreografa e ballerina – ” alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.

La partecipazione al programma di successo di Maria De Filippi ha segnato sicuramente la sua carriera artistica, ma anche personale come ha raccontato: “devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto”.

