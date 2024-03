Veronica Peparini quando partorisce?/ Gli indizi sui social, Andreas Muller: “Qual è il look giusto da papà?”

Veronica Peparini e Andreas Muller, il lieto evento si avvicina

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno vivendo mesi intensi, densi di felicità e di attesa. Insieme stanno per realizzare il sogno di allargare la famiglia, prossimi a diventare genitori di due splendide gemelle. E’ tempo di fare i conti con le settimane, di progettare tutto ciò che servirà nel momento del lieto evento del parto e nel frattempo i fan della coppia cercano di indagare su quale sarà la data propizia.

Stando alle ultime notizie e alle ultime interviste di Andreas Muller e Veronica Peparini, il giorno del parto non dovrebbe essere così lontano. Un ulteriore indizio arriva dai social; come riporta Leggo, il ballerino ha di recente chiesto sui social dei consigli per un perfetto outfit da papà. Il compagno della coreografa ha pubblicato diversi scatti con diverse peculiarità, tonalità, e chiaramente i fan si sono sbizzarriti sia nei commenti che nell’azzardare un pronostico sulla data del parto.

Veronica Peparini, quando partorisce? Il possibile ‘indizio’ di Andreas Muller

“Raga, ma qual è il look giusto da papà? tanto lo so che direte l’ultima (capelli azzurri) e comunque camaleontico manco fossi a Hollywood”. Questa la didascalia scelta da Andreas Muller per scherzare con i fan in riferimento al look da adottare una volta che sarà ufficialmente papà. Il ballerino e compagno di Veronica Peparini non vede l’ora di poter abbracciare le due gemelle che la coreografa porta in grembo e l’ora sembra quasi pronta a scoccare.

Un ulteriore indizio sul parto imminente di Veronica Peparini si può dedurre dagli ultimi scatti che ritraggono la coreografa. Il pancione è ormai cresciuto e soprattutto inizia a scendere verso il basso; un fattore che riguarda proprio la vicinanza alla data del lieto evento. Sicuramente tramite i social arriveranno presto aggiornamenti e finalmente potremo fare la dolce conoscenza delle due tenere gemelle prossime a vedere la luce.

