Veronica Rimondi e Matteo Farnea choc, convivenza dopo Uomini e Donne/ “Già preso casa e…”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono andati a convivere

Come procede la storia d’amore tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea? La coppia, dopo essersi conosciuta a favor di telecamere nel corso del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, a distanza di appena un mese dalla scelta della tronista starebbe vivendo un periodo magico. La relazione procede a gonfie vede, Veronica e Matteo sono sempre più uniti e soprattutto il loro futuro appare roseo sotto svariati punti di vista. Proprio in queste ore, i due ex volti di Uomini e Donne si sono resi protagonisti di un annuncio del tutto inaspettato che ha sorpreso positivamente i loro fan.

Lorenzo Riccardi, ladri a casa dell'ex Uomini e Donne/ "Siete dei maledetti"

Rispondendo ad alcune curiosità dei follower, infatti, l’ex tronista Veronica Rimondi ha svelato che lei e Matteo Farnea sarebbero già andati a convivere e soprattutto avrebbero già acquistato casa insieme: “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino”, ha svelato la ragazza ferrarese.

Veronica Rimondi, la reazione di Maria De Filippi alla scelta/ "Mi ha detto che..."

I difetti di Veronica Rimondi e Matteo Farnea ed il sogno di una famiglia dopo Uomini e Donne

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, dunque, ad un mese dall’uscita del programma di Canale 5 sembrano fare sul serio e oltre al mutuo, una ulteriore conferma sarebbe rappresentata dal fatto di aver già conosciuto le rispettive famiglie. I rispettivi padri andrebbero molto d’accordo mentre la madre di lei avrebbe definito il fidanzato della figlia “delizioso”. Matteo ha riconosciuto in Veronica una estrema dolcezza ma anche intraprendenza e altruismo. Dopo aver ironizzato su un imminente matrimonio a settembre, Veronica, più seriamente, ha risposto a chi le faceva notare una certa irascibilità da parte di Matteo: “Premetto, mi piace tutto di lui. Ci sono certe cose, dei lati che giustamente bisogna un attimo smussare, però…”.

Uomini e donne, anche in prima serata?/ Tutte le anticipazioni TV

Ma quali sono stati i momenti più belli vissuti nel corso di Uomini e Donne? A tal proposito Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno decretato l’esterna più bella: “Io direi quella del primo bacio, perché è lì che il Farne ha cominciato a lasciarsi andare, abbiamo iniziato a legare. Esterna prato verde”. Infine, in merito al loro sogno di famiglia, entrambi sembrerebbero sognare la stessa cosa: due femmine e un maschio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA