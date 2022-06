Veronica Rimondi: “Matteo Farnea dopo Uomini e Donne? Sono pazza di lui”/ “Quando Maria e Filippi ha capito…”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, amore a gonfie vele dopo la scelta a Uomini e Donne

Sono passate poche settimane da quando la stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Veronica Rimondi ed oggi, la tronista non potrebbe essere più felice di aver concluso il proprio percorso sul trono scegliendo Matteo Farnea che ha preferito ad Andrea Della Cioppa. Tra Veronica e Matteo c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine sin dalla prima esterna con Matteo che è riuscito a far sentire Veronica una vera principessa tirando fuori tutta la dolcezza del suo carattere. Dolcezza che, oggi, l’ex corteggiatore sfoggia nel rapporto di tutti i giorni.

“Lui è molto sensibile e io vado pazza per questa sua dolcezza”, ha dichiarato Veronica in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. La coppia, inoltre, è pronta anche a godersi la prima vacanza insieme in Giordania, precisamente a Petra. Durante le vacanze, inoltre, i due dovranno trovare un equilibrio: lei, infatti, ama rilassarsi al mare mentre lui non rinuncia mai alla sua bicicletta.

La reazione di Maria De Filippi alla scelta di Veronica Rimondi e Matteo Farnea

Durante Uomini e Donne, Maria De Filippi si era complimentata con Veronica Rimondi dichiarando di apprezzare alcuni suoi lati. “Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti sono sempre andati a leggersi i pareri del web. Tu non sei cambiata di una virgola e non è facile, soprattutto alla tua età perchè in qualche modo ti influenzano”, aveva detto la conduttrice.

Oggi, attraverso le pagine del settimanale Nuovo, Veronica ha svelato un retroscena sulla scelta raccontando i dettagli della reazione della De Filippi di fronte alla sua decisione di scegliere Matteo. “Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”, ha raccontato l’ex tronista.

