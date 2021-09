Veronica Ruggeri, ex fidanzata Piero Barone/ La storia tra la Iena e il tenore de Il Volo

Piero Barone è single. Dopo la fine della sua ‘presunta’ relazione con la Iena Veronica Ruggeri, infatti, il tenore de Il Volo non si sarebbe più legato a nessuna ragazza, o almeno questo è quello che emerge dalle recenti pagine di gossip. Il flirt tra Veronica e Piero risale precisamente a 2 anni fa, vale a dire all’estate 2019, quando il settimanale Chi lanciò questa indiscrezione suscitando molta curiosità nei seguaci dello spettacolo.

Sia Veronica che Piero, infatti, sono due volti noti dello showbiz, una per quanto riguarda la televisione e l’altro rispetto alla musica, e comunque entrambi hanno un ruolo importante nell’intrattenimento degli italiani. Ciononostante, tra loro qualcosa non ha funzionato, e i due hanno deciso di lasciarsi senza suscitare troppo clamore.

Chi è Veronica Ruggeri: i suoi amori e la sua carriera

In effetti, la storia d’amore tra Piero Barone e Veronica Ruggeri è durata talmente poco che non si è fatto in tempo ad approfondire. Oggi lei risulta legata al collega delle Iene Nicolò De Devitiis, con cui ha instaurato una relazione stabile e – questa sì – abbastanza chiacchierata. I due condividono sia la vita lavorativa che quella privata, ed è per questo, probabilmente, che vanno così d’amore e d’accordo.

La causa che ha portato alla fine della love story tra Veronica e Piero è tuttora sconosciuta. Entrambi, all’epoca, erano reduci da due relazioni importanti, ed entrambi, probabilmente, non erano pronti a intraprendere qualcosa di serio. Prima di conoscere Veronica, Piero stava con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore Massimiliano, mentre Veronica frequentava da anni un altro collega di nome Stefano Corti. La Ruggeri è approdata alle Iene nel 2013 dopo Miss Italia e la partecipazione ad alcuni spettacoli comici prodotti da Zelig. Da giovane avrebbe voluto intraprendere la carriera militare, ma alla fine la sua vita ha preso una piega totalmente diversa.

