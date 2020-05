Veronica Ursida, Uomini e Donne/ Rose rosse da misterioso corteggiatore: chi è?

Pubblicità

Un mazzo di rose rosse per Veronica Ursida nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama bionda che sta frequentando Giovanni per il quale ha rifiutato di conoscere altre persone, al centro dello studio, riceverà un bellissimo omaggio floreale. Il bouquet sarà accompagnato da un bigliettino, ma l’identità del misterioso corteggiatore di Veronica, non sarà svelata, almeno inizialmente. Nel video di anticipazioni della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, infatti, Veronica Ursida viene piacevolmente sorpresa dal dono e ammetterà di essere curiosa di scoprire chi ha deciso di corteggiarla. Ad osservare la scena ci sarà anche Giovanni che, per la Ursida, ha chiuso la frequentazione con Roberta Di Padua. Chi sarà, dunque, il corteggiatore che ha deciso di mettersi tra Veronica e Giovanni?

Pubblicità

VERONICA URSIDA, CHI E’ IL SUO MISTERIOSO CORTEGGIATORE?

Il misterioso corteggiatore di Veronica Ursida dovrebbe essere presente nel parterre di Uomini e Donne. La Ursida, dopo aver fatto colpo su Giovanni che ha ammesso di essere interessato a lei, avrà conquistato anche le attenzioni di un altro cavaliere? A subire il fascino di Veronica potrebbe essere stato Luca che, nel corso della puntata, ballerà anche con la dama bionda. Sarà, dunque, lui, il corteggiatore che ha deciso di omaggiare la Ursida con delle bellissime rose rosse? Veronica accetterà i fiori o rifiuterà il dono per non rovinare il suo rapporto con Giovanni? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA