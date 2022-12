Vescovo salta messa Natale a Treviso/ Fedeli lo cercano: “Mi sono addormentato”

A Treviso il Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, ha saltato la messa di Natale che avrebbe dovuto celebrare, facendo preoccupare leggermente i fedeli. Una coadiutrice della chiesa sarebbe andata a cercarlo a casa, trovandolo addormentato sulla poltrona. Insomma, si sarebbe trattato di un semplice sbaglio, ed infatti i fedeli sembrano aver reagito positivamente, tra risate ed applausi. Nel frattempo, la messa è stata celebrata da Don Mirco Miotto, direttore dell’ufficio liturgico diocerano trevigiano.

Vescovo salta la messa di Natale: cosa è successo

Insomma, il Vescovo Corrado Pizziolo avrebbe saltato la messa di Natale a Treviso per un semplice errore che ha voluto raccontare sia nella messa mattutina di oggi, che in un post su Facebook. “Ringrazio don Graziano e gli chiedo scusa perché gli ho fatto prendere quasi un colpo”, ha raccontato Monsignor Corrado Pizziolo. “C’era la messa alle 24 e alle 9 io avevo finito di mangiucchiare qualcosa. Ho detto ‘Mi metto un po’ sul divano in attesa e ho messo la sveglia”. “Senonché”, continua a raccontare il vescovo Corrado Pizziolo che ha saltato la messa di Natale e Treviso, “invece di metterla alle 22.50, l’ho messa alle 10.50 del giorno dopo, quindi non ha suonato. Ad un certo punto ho sentito bussare alla porta. Ed era la direttrice, fatta venire da Don Graziano preoccupato che mi avesse preso un colpo, come era immaginabile”.

Le scuse del Vescovo Corrado Pizziolo

Corrado Pizziolo, il vescovo di Vittorio Veneto, insomma ha mancato la messa di Natale di Treviso solamente perché avrebbe commesso un semplice errore: ha impostato male la sveglia, che sarebbe suonata la mattina dopo. La preoccupazione dei fedeli avrebbe portato, però, alla divertente scoperta, mentre la messa che ormai era troppo tardi per essere celebrata dal Vescovo, è stata celebrata da Don Mirco Miotto, fortunatamente sveglio. Al racconto, infine, sarebbero seguiti gli applausi e le risate dei fedeli in chiesa, durante il suo racconto la mattina successiva. “Non merito proprio l’applauso ma cosa volete, sono cose che capitano”, ha concluso Corrado Pizziolo, prima di concludere con la celebrazione di questa mattina.

