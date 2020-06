Vettori VS Roberson/ Streaming video DAZN: The Italian Dream torna nell’ottagono

Pubblicità

Marvin Vettori VS Karl Roberson, sarà la diretta più attesa nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, per l’appuntamento dell’UFC Fight Night, che andrà in scena a Las Vegas, all’UFC Apex, dalle ore 3.00 italiane. Co-main event dello scontro tra Jessica Eye e Cynthia Calvillo per la categoria Flyweight femminile, la diretta tra Vettori e Roberson vedrà finalmente salire nella gabbia The Italian Dream dopo un ritorno alla MMA davvero sfortunato per il lottatore italiano. Per Vettori infatti, dopo la squalifica per doping, è davvero cominciato un calvario all’ottagono, tra match saltati (anche prima della pandemia da coronavirus) e avversari che si sono ritirati: ma ora per il fighter azzurro è arrivato il tempo del riscatto e Vettori appare più che mai carico. Anche perchè l’avversario di oggi sarà ben speciale, come pure la posta in palio: con una sonora vittoria contro Baby K Roberson, infatti Marvin Vettori potrebbe pure arrivare a mettere un numerato accanto al proprio nome, entrando dunque nella top 15 della categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati delle MMA che la diretta di Vettori VS Roberson non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile nella notte inoltrata italiana in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN. Segnaliamo che l’applicazione, è disponibile su dispositivi mobili come Pc, Tablet e smartphone, ma pure su smart tv, con connessione a internet.

DIRETTA VETTORI VS ROBERSON: FINALMENTE SI COMBATTE?

E davvero la diretta di questa notte tra Vettori e Roberson è prova attesissima per la UFC Fight Night di Las Vegas, anche perché, come accennato prima, negli ultimi mesi Vettori ha dovuto spesso saltare il proprio appuntamento con la gabbia. Come riferito, da che è tornato a combattere, molti degli incontri dell’azzurro sono stati spostati negli ultimi mesi ed altri sono saltati: di fatto è dallo scorso 12 ottobre (e dallo scontro con Sanchez) che The Italian Dream non riesce ad entrare in gabbia e non certo per sue difficoltà personali. Anzi l’ultimo buco nell’acqua è stato proprio “colpa” di Karl Roberson, che lo scorso 14 maggio ha annullato in extremis lo scontro con l’azzurro (dopo che già la sfida era saltata il 25 aprile scorso per l’esplodere della pandemia negli Stati Uniti). Dopo infatti il primo rinvio, alla sfida dello scorso maggio Roberson, dopo aver fallito la cerimonia del peso, ha dichiarato forfait poche ore prima di salire in gabbia, soffrendo un malore. Una notizia che non è stata gradita dal fighter italiano, che non ha esitato pure ad affrontare di petto l’avversario, fuori dal suo hotel. Ma ora dopo lunga attesa e polemiche infiammate, la sfida Roberson VS Vettori dovrebbe svolgersi regolarmente nell’ottagono e l’azzurro non vede l’ora di rifarsi di questo periodo sfortunato.



