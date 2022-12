Víctor Allen, marito Tiziano Ferro e figli/ “Fortunato ad avere lui, siamo allineati”

Tiziano Ferro e Victor Allen: il matrimonio e i figli

Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro. Un grande amore che ha spinto la coppia anche ad adottare due bambini: Andreas e Margherita. Una gioia immensa per i due che si sono uniti in matrimonio nel 2019. Il primo incontro nel 2013 presso la Warner Bros di Los Angeles, dove Allen lavorava come consulente e l’artista stava girando un video. Un incontro che ha cambiato per sempre le loro vite, visto che dopo un veloce caffè da Starbucks non si sono mai più separati. Tiziano e Victor si sono sposati celebrando il loro amore con due cerimonie: la prima a a Los Angeles; la seconda in Italia, con unione civile sulla spiaggia di Sabaudia al cospetto di circa 40 invitati.

“Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia” – le parole di Tiziano dedicate al marito. Pochi anni dopo il matrimonio, la coppia è riuscita anche ad adottare due bambini diventando genitori.

Tiziano Ferro e Victor Allen papà: “siamo molto orgogliosi di noi”

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo” sono state le parole di Tiziano Ferro dedicate ai suoi figli. Proprio a Verissimo, l’artista di Latina ha raccontato: “siamo molto orgogliosi di noi, ci facciamo i complimenti. I nostri figli sono felici, dormono 12 ore e sorridono tutto il giorno. Io sono fortunato ad avere lui, siamo allineati in tutto. Certo, il nostro rapporto è diventato un circo. Sono i bambini che gestiscono la nostra vita. A volte non ci ricordiamo chi deve mangiare e cosa. Abbiamo però abbattuto subito il senso di colpa e ci prendiamo il tempo per fare delle cose che ci piacciono, come mangiare una pizza o vedere un film. È un’ossigeno che respirano anche loro. Prendersi cura di noi è un atto intelligente, non di egoismo. I bambini stanno bene solo in un ambiente pieno di amore e privo di conflitti. Il resto non conta”.

