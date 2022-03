Victoria Stella Doritou, fidanzata di Irama/ “Primo incontro? Da film a Parigi e…”

Dopo l’esordio della settimana scorsa, torna l’appuntamento tanto atteso col secondo serale dell’edizione 2022 di “Amici” e nella puntata di questa sera oltre che sui protagonisti dello show firmato da Maria De Filippi i riflettori saranno puntati anche su Irama che farà una sorpresa alla padrona di casa proprio laddove la sua avventura artistica è cominciata, ricevendo anche il Disco di Platino.

Ma, in attesa di scoprire come andrà l’ospitata di Irama da “Amici” (il talent show che il 26enne Filippo Maria Fanti, artista originario di Carrara, aveva vinto nel corso della diciassettesima edizione), facciamo luce anche sulla sua vita privata e soprattutto su quella sentimentale. Come sappiamo, da tempo il rapper e artista pop toscano è legato sentimentalmente alla ex modella cipriota Victoria Stella Doritou, nome ben noto anche alle cronache di gossip dal momento che è entrata nella vita di Irama dopo che questi aveva rotto con la sua precedente fiamma, vale a dire Giulia De Lellis.

CHI E’ VICTORIA STELLA DORITOU, FIDANZATA DI IRAMA?

Nata a Limisso (Cipro) nel 1997, la Doritou si è avvicinata da giovanissima al mondo della moda e, dopo aver studiato in Ungheria, ha cominciato a lavorare come modella per diversi brand di prestigio e sono stati proprio i primi impegni professionali ad avvicinarla all’Italia che oramai è diventata per lei una sorta di seconda casa: non a caso, il suo nome ha cominciato a circolare su magazine rosa e siti di gossip per via della sua relazione con Andrea Zelletta, ex tronista di “Uomini e Donne” oltre che concorrente del “Grande Fratello VIP”. Dopo la fine di questa storia d’amore, ecco Irama che era stato alcuni mesi con la De Lellis prima di lasciarsi: secondo alcune malelingue, l’artista avrebbe interrotto la relazione per via dell’interesse verso un’altra persona, ovvero Victoria Stella.

Che sia stata la modella cipriota a far deragliare la storia di Irama con Giulia? Difficile dirlo anche perché non abbiamo prove e c'è anche chi dice, sull'altro versante, che era stata la De Lellis a mollare per prima per via di un ritorno di fiamma col suo ex compagno, Andrea Damante. Quale che sia la verità, oggi il rapper e la Doritou stanno bene assieme e la relazione va a gonfie vele: come ha rivelato il 26enne carrarese, il loro primo vero incontro era avvenuto nella romantica Parigi e aveva avuto dei contorni cinematografici: "L'ho conosciuta in un modo da film" aveva raccontato Irama a "Deejay chiama Italia", parlando di una fuga nella capitale francese dopo un concerto a Milano. "Avevo i giornali addosso e con un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi" ha rivelato, parlando del colpo di fulmine con Victoria. "Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti e cattivi, eppure lei mi ha notato…". Il resto, come si suol dire, è storia…











