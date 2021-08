Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Amore a gonfie vele: sono inseparabili!

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, il cantautore di Crepe: dall’incontro a Parigi al grande amore. Ma chi è Victoria? Modella ed influencer, Victoria con la sua bellezza si è fatta conoscere nel mondo della moda sfilando sulle passerelle più importanti. Non solo, la ragazza si è fatta conoscere in Italia come la “fidanzata di” visto che in passato è stata con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip ed oggi con Irama, il cantante di “Mediterranea”.

Classe 1997, Victoria Stella Doritou è nata a Limisso nell’isola di Cipro sotto il segno zodiacale del Sagittario. Sin da ragazzina si appassiona al mondo della moda sognando una carriera proprio in questo ambito. Non solo, studia danza classica e si iscrive al Magyar Tancmuveszeti Egyetem in Ungheria. Una volta terminati gli studi, Victoria non ha alcun dubbio: vuole tentare in tutti i modi di lavorare nel mondo della moda. Inizia così a viaggiare in giro per il mondo conquistando i primi contratti e sfilando per diversi gran di moda.

Victoria Stella Doritou e Irama: l’amore a Parigi e…

Victoria Stella Doritou come modella lavora per diverse agenzie di moda tra cui la Indipendent Model Management, agenzia molto nota a Milano. Non solo modella, visto che Victoria è una influencer molto seguita; basti pensare che su Instagram è seguita da migliaia di persone che non si perdono nemmeno uno dei suoi consigli in fatto di moda e abbinamenti. Dal punto di vista sentimentale, la bella modella e influencer ha avuto una breve storia d’amore con l’ex tronista Andrea Zelletta e successivamente si è legata ad Irama.

L’amore tra Victoria e Irama è scoppiato nel marzo del 2019. I due vengono paparazzati insieme fuori un hotel di Parigi e da allora i due sono inseparabili a tal punto che c’è chi parla di un possibile matrimonio tra i due. Sarà davvero così? Che dire…se son rose fioriranno!



