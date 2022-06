Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Dall’incontro al Parigi al grande amore

Victoria Stella Doritou e Irama: l’amore nato a Parigi

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama. La coppia si è conosciuta a Parigi nel 2019 e da allora non si sono mai separati! Il cantautore di “Ovunque sarai” e la bellissima modella cipriota fanno coppia fissa da diversi anni e oramai sono inseparabili. Tutto è nato nella città dell’amore: Parigi! Stando a quanto rivelato il cantante e la modella si sono conosciuti nel marzo del 2019 a Parigi. La città delle Torre Eiffel, da sempre considerata la città più romantica al mondo, ha fatto da cornice all’inizio della loro storia d’amore. Di fatti Irama e Victoria sono stati paparazzati per la prima volta insieme proprio a Parigi nei pressi dell’Hotel Cotes.

La coppia è più innamorata che mai e insieme hanno affrontato anche il lockdown legato alla pandemia da Covid-19 insieme nella casa a Milano. Un momento difficilissimo per tante coppie, ma loro sono riusciti non solo a superarlo alla grande, ma ne sono usciti più forti che mai! Per Irama si tratta di una storia importante quella con la modella cipriota che, stando ai ben informati, sarebbe stata la causa della frattura tra il cantautore e la influencer Giulia De Lellis.

Chi è Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama?

Ma chi è Victoria Stella Doritou? Classe 1997, Victoria è nata a Limisso nell’isola di Cipro. Sin da piccola nutre una grande passione per il mondo della danza e della moda. Una volta adolescente decide di trasferirsi Ungheria dove ha studiato, anche se il suo obiettivo è sempre stato il mondo della moda. Così giovanissima comincia a muovere i primi passi come modella sfilando per diversi stilista ed entrato in Italia nell’agenzia Indipendent Model Management.

Il suo nome balza agli oneri della cronaca rosa quando le viene attribuito un flirt con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La loro storia è terminata nel 2018 e successivamente la modella si è legata ad un cantante rapper. Poi l’incontro con Irama e l’inizio di una storia che oramai va avanti da due anni!

