Video/ Ajax Besiktas (2-0): highlights e gol. Lancieri a punteggio pieno

VIDEO AJAX-BESIKTAS (2-0): LA SINTESI

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam l’Ajax supera il Besiktas per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Ten Hag a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolsamente in zona offensiva già al 2′ quando la conclusione di Gravenberch è stata intercettata e ribattuta dalla retroguardia avversaria. Gli ospiti allenati dal tecnico Yalçin non si lasciano intimidire e rispondono intorno al 10′ cogliendo un palo con Batshuayi, su suggerimento di Karaman. I minuti scorrono sul cronometro e gli olandesi pareggiano il conto dei legni centrando a loro volta un palo con Antony.

I Lancieri crescono in maniera esponenziale e dopo aver mancato un’opportunità al 16′, è lo stesso Berghuis a mettere a segno la rete del vantaggio verso il 17′, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Tadic. In difficoltà i bianconeri sul fronte opposto, i quali rischiano di subire l’eventuale raddoppio al 26′ quando il colpo di testa di Alvarez viene bloccato dall’estremo difensore Destanoglu. Nel finale del primo tempo i biancorossi insistono con Haller al 37′ e pure con Tadic al 39′ ma ci pensa proprio Haller a siglare il bis con il gol del 43′, realizzato con l’ausilio di Berghuis.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente tanto che è il solito Haller a sfiorare la doppietta personale con un colpo di testa parato miracolosamente da Destanoglu al 51′ ed il suo collega Mazraoui manda largo non di molto al 52′. I turchi si vedono finalmente al 53′ quando è Batshuayi a sparare alto sull’invito di Bozdogan al 53′. Il tempo passa e le Aquile si vedono annullare una rete con Karaman al 62′, reo di aver commesso un fallo ai danni di Timber in avvio di giocata. L’Ajax non si accontenta e va a caccia dell’eventuale tris calciando la sfera alta sia con Blind al 65′ che poi di testa con Haller al 69′.

Il Besiktas ha inoltre dovuto effettuare una sostituzione forzata a causa dell’infortunio rimediato da Meras, rimpiazzato appunto da Vardar al 73′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro francese B. Bastien ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Yalçin, Bozdogan e Batshuayi solamente tra le file dei bianconeri. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo seconda giornata permettono all’Ajax di salire a quota 6 nella classifica del girone C della Champions League mentre il Besiktas non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

IL TABELLINO

Ajax-Besiktas 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 17′ Berghuis(A); 43′ Haller(A).

Assist: 17′ Tadic(A); 43′ Berghuis(A).

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Mazraoui, Timber, Lisandro Martinez, Daley Blind; E. Alvarez, Berghuis(71′ Klaassen), Gravenberch; Antony(71′ Neres), Haller, Tadic. Allenatore: Erik Ten Hag.

BESIKTAS (4-1-4-1) – Destanoglu; Rosier, Saatçi, N’Sakala, Meras(73′ Vardar); Souza; Karaman, Salih Uçan(46′ Ozyakup), Bozdogan, Ridvan Yilmaz(46′ Tore); Batshuayi. Allenatore: Sergen Yalçin.

Arbitro: B. Bastien (Francia).

Ammoniti: 63′ Yalçin(B); 75′ Bozdogan(B); 90’+2′ Batshuayi(B).

