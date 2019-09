Video/ Ajax Lilla (3-0): highlights e gol, netta vittoria olandese (Champions League)

L’Ajax vince una partita dominata dai lancieri di Amsterdam, semifinalisti della scorsa edizione di Champions League. Il video di Ajax Lilla ci racconta di una partita che i padroni di casa hanno sbloccato con il gol di Promes al 180’ minuto di gioco e nella quale poi l’Ajax ha preso il largo nel corso della ripresa, grazie agli altri due gol segnati da Alvarez al 50’ minuto e Tagliafico al 62’. Primi tre punti in classifica per l’Ajax, che dopo avere dovuto superare i preliminari parte bene anche nel tabellone principale inseguendo un nuovo sogno, si fa invece subito tutto in salita il cammino per il Lilla. Nella seconda giornata del girone H, il Lilla giocherà in casa contro il Chelsea una sfida già delicatissima, dal momento che gli inglesi ieri hanno perso in casa contro il Valencia, mentre l’Ajax sarà di scena in Spagna per una partita che lancerebbe in fuga chi ne uscisse vincitore. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI AJAX LILLA: GOL E HIGHLIGHTS (da Uefa Champions League)

VIDEO AJAX LILLA: LE STATISTICHE

Per inquadrare nel migliore dei modi Ajax Lilla, può essere interessante analizzare le statistiche ufficiali fornite dal sito della Uefa. La vittoria dell’Ajax è meritata, come dimostrano il 58% di possesso palla e ben 53 attacchi pericolosi effettuati dai lancieri a fronte dei 39 per il Lilla. La differenza a dire il vero non è così netta per quanto riguarda il numero dei tiri in porta (7-5 Ajax), ma gli olandesi sono stati molto più precisi; in vantaggio addirittura i francesi per il numero dei calci d’angolo (4-5 Lilla), ma questo è servito ben poco agli ospiti. Dal punto di vista disciplinare si è trattato di una partita sostanzialmente corretta, con un solo giocatore ammonito per parte: si tratta del portiere Onana per l’Ajax e di Renato Sanches per il Lilla.

