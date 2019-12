Video/ Ajax Valencia (0-1): highlights e gol. Ai pipistrelli basta Rodrigo al 24′

Nulla da fare per i lancieri che con la sconfitta rimediata ieri sera in casa nella sesta giornata del girone H, mancano la qualificazione alla prossima fase di Champions League: come si vede nel video di Ajax Valencia, agli spagnoli basta un gol per eliminare i padroni di casa alla Cruijff Arena. Per la precisione è stata sufficiente la rete firmata per il Valencia al 24’ del primo tempo per Rodrigo per ottenere il successo che pure ha proiettato i pipistrelli verso gli ottavi di finale e pure con la prima posizione nella graduatoria del gruppo. Tornando alla sfida va certo detto che il Valencia ci ha messo ben poco ad affermarsi e una volta andato in vantaggio si è saggiamente chiuso in area: i lancieri hanno provato per la seconda metà del primo tempo e per tutta la ripresa a sfondare il muro spagnolo, firmando anche ottime occasioni da gol specie in avvicinamento al triplice fischio finale, ma senza grandi fortune. Da segnalare sul finale l’espulsione comminata a Gabriel, che ha lasciato il Valencia in dieci: neppure in superiorità numerica però i lancieri sono riusciti a trovare il pareggio. Si chiude quindi con amarezza l’avventura del club olandese in questa edizione della Champions league.

IL TABELLINO

AJAX VALENCIA 0-1 (0-1 PT)

AFC AJAX: André Onana; Joël Veltman, Edson Álvarez (dal 1′ st Sergiño Dest), Noussair Mazraoui, Daley Blind, Nicolás Tagliafico (dal 44′ st Siem de Jong), Donny van de Beek, Lisandro Martínez, Hakim Ziyech, Dušan Tadić, Noa Lang (dal 25′ st Klaas Jan Huntelaar). A disposizione: Bruno Varela, Perr Schuurs, Răzvan Marin, Lassina Traoré. Allenatore: Erik ten Hag.

VALENCIA CF: Jaume; Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, Gayà, Carlos Soler, Parejo, Francis Coquelin, Daniel Wass, Kevin Gameiro (dal 9′ st Manu Vallejo), Rodrigo, Ferrán Torres (dal 45′ st Eliaquim Mangala). A disposizione: Cristian Rivero, Thierry Correia, Jaume Costa, Vicente Esquerdo, Pablo Gozálbez. Allenatore: Celades.

Reti: al 24′ pt Rodrigo.

Ammonizioni: al 36′ st André Onana (AFC), al 10′ pt Edson Álvarez (AFC), al 34′ st Nicolás Tagliafico (AFC), al 38′ st Donny van de Beek (AFC), al 34′ st Jaume (VAL), al 36′ st Parejo (VAL), al 41′ st Manu Vallejo (VAL).

Espulsioni: al 45′ st Gabriel Paulista (VAL).

