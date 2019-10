Video/ Arsenal Guimaraes (3-2): highlights e gol. Pepe salva i Gunners

L’Arsenal con 6 punti, il Guimaraes a 0: il menu della partita sembrava offrire piatti che non si sono visti a tavola. I lusitani hanno giocato una partita coraggiosa, strappano un punto meritato all’Emirates Stadium. Partono forte i portoghesi che dopo un’occasione per André Almeida al 4′ passano in vantaggio all’8′ con Marcus Edwards, che sfrutta un assist di Victor Garcia. L’Arsenal prova a reagire con veemenza ma il Guimaraes risponde colpo su colpo. I Gunners trovano comunque l’1-1 al 32′, con Kieran Tierney che trova la misura giusta del cross per Gabriel Martinelli, che di testa ristabilisce la parità. Il Guimaraes riesce a rifarsi sotto e si ritrova di nuovo avanti, meritatamente, al 36′ con Bruno Duarte che piazza la gran botta sotto la traversa.

IL SECONDO TEMPO

Arsenal tramortito e nella ripresa non c’è l’assalto all’arma bianca che ci si potrebbe attendere. L’Arsenal inizia il secondo tempo con una doppia sostituzione, Guendouzi e Dani Ceballos prendono il posto di Maitland-Niles e Willock, ma il Guimaraes continua a rendersi pericoloso con Poha e Davidson, anche se l’Arsenal con il passare dei minuti riesce ad aumentare la sua pressione. Il jolly lo pesca Pepé al 35′ con una punizione da manuale, pagato a peso d’oro dal Lille l’esterno offensivo di fatto compie la sua prima prodezza in terra inglese. Il Guimaraes comunque non perde la testa e porta ordinatamente a casa il 2-2, l’Arsenal resta primo nel girone ma dovrà cercare di chiudere il discorso qualificazione nel match di ritorno in Portogallo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARSENAL GUIMARAES, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA